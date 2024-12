“Lo hubiera elegido mil veces”: Mariana Derderián comparte sentida reflexión tras muerte de su hijo

A través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz Mariana Derderián publicó un video en el que compartió sus reflexiones, a propósito de las celebraciones de fin de año, de la muerte de su hijo Pedro.

En mayo de este año, cabe recordar, un incendio afectó la vivienda en Vitacura de la actriz, el que lamentablemente terminó costándole la vida al pequeño de sólo seis años. Esto a pesar de los intentos de su padre, el periodista Francisco Aravena, de rescatarlo.

“Si a mí me hubiesen dicho ‘Mariana, elige: o tienes un hijo durante 6 años, y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca’, yo hubiera elegido, ‘sí, lo quiero tener’, y lo hubiera elegido mil veces, siempre lo hubiera elegido“, partió comentando en el video Derderián.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Derderian (@mariana.derderian)

“Entonces, cuando me paro desde ese lugar y veo todo desde esa perspectiva, pienso, yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido”, continuó.

Asimismo la intérprete transparentó el proceso de duelo, señalando que no sólo ha sentido pena, sino que “voy a tener siempre: yo no creo que yo me vaya a morir sin pena. Me voy a morir de luto también“.

“Pero dos cosas: tengo que ser feliz porque lo voy a honrar y porque se lo debo a mi hija y a mi familia que sí quedó. Y también me lo debo a mí y tengo que hacer que esto valga la pena“.

Al final, y a propósito de su experiencia, señaló su interés de hablar sobre la muerte “pero desde un lugar muy lindo, desde un lugar luminoso, quiero darle luz. Porque la sociedad donde nacemos es muy responsable de cómo nosotros vivimos la muerte”.