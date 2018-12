Chef argentina Narda Lepes asegura que el mundo "tiene que comer menos carne”

Narda Lepes se hizo conocida cuando debutó en 2001 en la TV argentina siendo parte del programa de cocina Fusión del canal El Gourmet. La carrera televisiva de la cocinera ha ido en ascenso y durante los 17 años que lleva en la pantalla ha sido participe de varios proyectos, tales como "Comer y pasarla bien" que posteriormente se convirtió en libro.

La chef con raíces croata eslovena es dueña de su propio restaurante llamado Narda Comedor, lugar que está hecho para que personas con sueldo medio puedan asistir al menos una vez a la semana para que su cocina esté abierta al público. “Usamos técnicas con productos que cuesta encontrar, y no te contamos demasiado eso, pero si preguntás, te lo explicamos. Mi cocina no requiere un ejercicio intelectual”, explica la chef a La Segunda

Por cosas del azar, Narda es un ejemplo del empoderamiento femenil. “Es algo que hice naturalmente, pero sin pensar que levantaba una bandera, precisamente porque estaba ocupada haciéndolo”, afirma Lepes, pero sus fuerzas e ideales están más bien enfocados en la alimentación infantil y el buen comer.

“Reclamar por una comida digna y que la subvención estatal no sea para cosas ridículas como el Fernet”, asegura la cocinera argentina. Sin embargo no se aleja del movimiento feminista al proclamar que se encuentra a favor del aborto libre, posición política que le ha traído varias discusiones con personajes de la tv trasandina como Mirtha Legrand.

Los platos favoritos de Narda son en su mayoría vegetarianos y es precisamente porque su consumo de carne es bajo: “Como. Poca. Y la elijo bien. El mundo entero tiene que comer menos carne, no hay otra cuenta que hacer porque no da, no alcanza. El sistema no resiste”.

En ese ámbito señala que la carne debiese tomar otro sentido en la cocina. “Es muy extremo, pero deberíamos empezar a usar la carne como sazonador, para que le dé sabor a otras cosas y no como principal”, asegura.

Además señala que las y los argentinos deben aprender a comer la proteína animal. “El argentino promedio no sabe de carne, no conoce el género del animal, no sabe si es novillo o ternera, no sabe la raza, no sabe si está estacionado o no”, cuenta Lepes y la compara con el fútbol: “La carne es un poquito como el fútbol: una pasión ciega”, subraya.