Cecilia Assael: “No es deserción escolar, es nuestro propio sistema que les ha excluido”

La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, Cecilia Assael, se refirió este miércoles a los niños, niñas y adolescentes que no están siendo parte del sistema educacional, pero sacando la etiqueta de deserción escolar, sino catalogándolos como "excluidos por nuestro sistema escolar".

En ese sentido aclaró que no se trata de una exclusión "intencionada", pero sí, responde a la rigidez del sistema escolar que no permite a un grupo de la población adaptarse a las escuelas tradicionales.

"Imagínate reinsertar a un alumno en educación media que es padre de familia, aunque tenga 15 o 16 años, que además está a cargo de la familia... Es un alumno que trabaja. Y, por lo tanto, ese alumno necesita una escuela diferente, en un horario distinto, una escuela que lo acoja de una manera distinta", sostuvo.

"Ese alumno no puede llegar al liceo porque lo excluye al ser un alumno que no llega a clases, que reprueba un ramo, etc. Finalmente, no es que él deserte del colegio, sino que es nuestro propio sistema que lo ha dejado excluido". agregó.

Cambiar el sistema

La decana fue enfática al señalar, que, independiente de las discusiones que puedan generarse en torno a la cifra, la discusión debiese radicar en las razones detrás de ello.

"Más allá de que sea la cifra de 358 mil alumnos, que puede haber discusiones sobre eso, yo creo que, efectivamente, acá hay un problema que se eleva como importante para la política pública porque hay alumnos tanto de básica y media que no están asistiendo a la escuela, más allá de que en nuestro país sea obligatoria", afirmó.

Para Assael, los estudiantes que no están asistiendo a clases no refleja una opción personal ni familiar: "Hay una serie de factores multivariables, multisistémicos que hacen que ellos estén en condiciones de mucha vulnerabilidad y el sistema no recoge las necesidades que realmente ese grupo de la población tiene, que no le permite asistir a la escuela tal como está concebida".

"Una escuela con horarios rígidos; con sistemas en donde si el niño reprueba una asignatura, reprueba todo el año; que tiene vacaciones pensando como si todos los niños tuvieran vacaciones… Una escuela que no necesariamente está pensando que un niño -aun cuando sea niño-, tiene que hacerse cargo de sus hermanos menores. Una escuela que no está pensando en que ese niño no tiene una familia", enumeró Assael.

En ese sentido la decana planteó la necesidad de que existan escuelas de reinserción con modalidades de funcionamiento distintos dentro del sistema público. "Tiene que haber una modalidad que sea distinta a nivel del Ministerio de Educación que recoja la multiplicidad de factores (...) y se cree un sistema con una alternativa que recoja sus necesidades", indicó.