EE. UU. prohibirá venta de cigarrillos electrónicos con sabores ante "epidemia" juvenil

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) avanzó con su tan esperado plan de limitar las ventas de la mayoría de los cigarrillos electrónicos con sabor en un esfuerzo por frenar lo que se considera una epidemia de consumo juvenil.

La agencia lanzó el miércoles un borrador de lineamientos para la industria, apenas unas semanas antes de que el comisionado Scott Gottlieb abandone su cargo. La medida es una de las prioridades emblemáticas de Gottlieb luego de que organizaciones antitabaco lo culparan por el aumento del consumo en menores de edad a raíz de medidas anteriores orientadas a flexibilizar las normas relacionadas con los dispositivos.

La propuesta apunta a mejorar la aplicación de la ley contra las ventas de cigarrillos electrónicos con sabor en locales minoristas donde un menor de edad pueda ingresar en cualquier momento, como una tienda de conveniencia o una estación de servicio. Las restricciones no se aplicarán a los cigarrillos electrónicos con sabor a tabaco, menta o mentol. A juicio de la FDA, esos sabores están orientados a los adultos que intentan dejar de fumar.

Modificaciones

La FDA también está aumentando en un año hasta agosto de 2021 el plazo para que las compañías que fabrican los cigarrillos electrónicos que llegaron al mercado después de febrero de 2007 presenten las solicitudes de autorización de comercialización de la FDA. Eso podría significar que algunos dispositivos saldrán del mercado. El público tendrá 30 días para comentar sobre la guía, que entrará en vigencia 30 días después de su finalización.

Juul Labs Inc., el líder de la industria del vapeo cuyos dispositivos del tamaño de una unidad de memoria USB son populares entre los adolescentes, dijo en noviembre que dejaría de vender la mayoría de las vainas de nicotina con sabor en las tiendas minoristas. Las acciones del gigante tabacalero Altria Group Inc., que recientemente adquirió una participación de $ 12.8 mil millones en Juul, cambiaron poco a las 10:12 a.m. en Nueva York.

La propuesta también sometería a los cigarros con sabor que llegaron al mercado después de febrero de 2007 para mejorar su aplicación si no se salen del mercado una vez que se finalice la guía. Tendrían que buscar la autorización de la FDA para reiniciar las ventas.

La FDA tiene el "fuerte apoyo" del presidente Donald Trump y del secretario de servicios humanos y de salud, Alex Azar, dijo Gottlieb en un comunicado. Los defensores de la salud estaban preocupados de que la salida de Gottlieb amenazaría la posibilidad de que se finalizaran las restricciones de los cigarrillos electrónicos.

Azar dijo el martes que Ned Sharpless, director del Instituto Nacional del Cáncer, sería comisionado en funciones después de que Gottlieb se vaya a fines de este mes. Sharpless ha expresado su apoyo a las restricciones de vapeo de Gottlieb.