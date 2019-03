Como un éxito calificaron la primera convocatoria de #FridaysForFuture

Con una gran asistencia para ser la primera convocatoria masiva de este tipo en Chile, la marcha de #FridaysForFuture en Santiago logró reunir a cerca de 5..000 asistentes. El recorrido logró cubrir gran parte de la Alameda, desde Plaza Baquedano hasta Estación Los Héroes.

A pesar de que la premisa estaba enfocada en los adolescentes y jóvenes quienes fueron mayoría, la participación de la ciudadanía fue transversal. Adultos mayores, niños, agrupaciones sociales, ambientales y políticas, entre otras, marcharon por la calzada sur de la Alameda.

La convocatoria, que fue simultánea en varios puntos del globo, aboga por una mayor responsabilidad de la ciudadanía, los privados pero por sobre todo los gobiernos y Estados a tomar acciones más agresivas para frenar el cambio climático. "Es una amenaza a la existencia humana y la biósfera en general (...) Si bien las caras visibles son escolares, el llamado es intergeneracional e interseccional. Nos incumbe a todos por el sólo hecho de vivir", comenta Daniel, coordinador de contenido de Fridays For Future Santiago.

Dentro de las motivaciones de los manifestantes están los avisos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) en octubre pasado: de aumentar la temperatura 2° celsius de aquí al 2100, las consecuencias serán catastróficas. Aumento de hasta 10 centímetros en el nivel del mar, el océano Ártico deshielado y la pérdida total de los arrecifes de coral son solo algunos de los pronósticos anunciados por la organización.

Si bien los jóvenes que pertenecen a la ecomesa de Fridays For Future en Chile no tienen un petitorio unificado y específico para el país, sí manejan una base común de demandas, como señala Daniel: "esperamos que el gobierno de Chile, que firmó el acuerdo de París, empiece a transformar la economía para poder respetarlo y cambiarla de tal forma que las emisiones se mantengan bajo 1,5° celsius bajo los niveles preindustriales". Junto con ello, desde Fridays For Future esperan también que Chile firme finalmente el acuerdo de Escazú, que compromete a los países adherentes a una mayor transparencia y participación en temas medioambientales.

Los organizadores además esperan una actitud más aguda por parte de la administración al momento de lidiar con problemas medioambientales. "Pediría que el gobierno fuera consistente. Por ejemplo: eliminar las bolsas plásticas es una muy buena medida, nadie podría estar en contra. Pero si uno se da cuenta, no se toman medidas más profundas. Por ejemplo, no hay un plan claro de cuándo se van a desmantelar las termoeléctricas (...) Se toman medidas que son más bien publicitarias, mientras que no otras que son más de contenido, con la radicalidad que la ciencia demanda hoy en día. Tenemos muy poco tiempo para revertir la situación en la cual nos encontramos".

"Como jóvenes, estamos preocupados por el futuro de la tierra. Los jóvenes deberíamos preocuparnos por el día de mañana, y los adultos no están haciendo nada", asevera Rafael Lepeley, miembro del comité de manifestaciones de Fridays For Future.

La nota amarga la aportaron grupos encapuchados, los cuales fueron expulsados de la marcha por parte de los otros asistentes. Sin contar incidentes menores, la marcha se desarrolló en su mayor parte de manera pacífica.

Convocatoria

A pesar de haber conversado con la intendencia facilitar la calzada sur de la Alameda a las 18:00 horas, finalmente el tiempo destinado a la actividad fue desde las 14:00 horas. Varios asistentes comentaban que probablemente por ese factor no se logró una convocatoria aún mayor, mermada por el calor y el horario de trabajo.

Sin embargo, desde Fridays for Future ven la instancia como un logro a no despreciar: "Incluso en esa situación tan desventajosa, llegaron miles de personas. Creo que fue un éxito".

Así lo demuestra el apoyo que lograron los organizadores desde diferentes actores sociales. "Esta lucha es similar a la que damos nosotros, ya que el uso de animales es uno de los factores que está promoviendo el cambio climático, el mal uso del agua, el problema de la salud de las personas, entre otras", comenta José Cauffman, representante de la ONG Animal Libre.

Palabras similares a las que dedica Angelica Flores, coordinadora nacional de Evópoli Acción Climática: "El cambio climático es un paraguas negro que nos cubre a todos en el planeta. Todos los partidos deberíamos estar presentes. Esto no es política, esto es supervivencia. Estamos en un punto de inflexión y no podemos estar ajenos a hacernos cargo de este cambio climático creado por nosotros".

Solo el inicio

Este fue solo el primer evento de algo que los organizadores esperan poder repetir todas las semanas. Si bien ya no piensan de momento seguir convocando a marchas, sí esperan concentrarse para romper con la rutina de los transeúntes y crear consciencia. "Planeamos hacerlo frente a La Moneda, todos los viernes tal como Greta Thunberg y varias otras organizaciones del mundo", comenta Daniel