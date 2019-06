Lanzan campaña medioambiental “Recicla tus cachureos”

En el Liceo José Miguel Infante de Santiago Centro, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, junto a Epidemia y Marcelo de Cachureos, encabezaron la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Ahí se presentó la campaña “Recicla tus cachureos”, que tiene como objetivo incentivar el reciclaje y disminuir la generación de basura. Además, lanzó la nueva versión de la página web Chile Recicla, con información actualizada de más de 3 mil puntos de reciclaje a lo largo de Chile.

“Estamos muy felices por celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y presentar esta campaña comunicacional 'Recicla tus cachureos', que trabajamos en conjunto con Epidemia y Marcelo para concientizar a los niños, a sus profesores y a sus familias sobre el cuidado de nuestro medio ambiente”, destacó la ministra Schmidt.

En ese sentido, agregó que “cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que equivale a vaciar un camión de basura por minuto. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y transitar hacia una economía circular. Hacemos esta campaña porque debemos ser capaces de revalorizar productos que antes se iban a la basura y terminaban en vertederos, en las calles o en el fondo de del mar”.

La campaña

La campaña narra el “renacer” de Epidemia de Cachureos, que de vivir en un mundo rodeado de basura, se transformará en el protagonista de un cambio ambiental, porque el planeta está tan sucio que ya no puede vivir bien. En este proceso, Epidemia es acompañado por su fiel amigo Marcelo.

Marcelo Hernández, creador de Cachureos, manifestó su alegría tras poder participar de esta campaña. “Tenemos que cuidar nuestro planeta y los niños son fundamentales para concientizar a los más adultos, a sus profesores y papás que crecieron bajo una cultura de lo desechable y no de lo reutilizable”.

Por otro lado, Epidemia destacó que “debo reconocer que al principio no me hizo ninguna gracia dejar de ser cochino, pero me di cuenta que si seguíamos así se iba a terminar el planeta. Y ¡si el más cochino cambió, tú también puedes cambiar!”