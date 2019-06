La empresa de soluciones auditivas Med-El Medical Electronics recibió a los ocho ganadores del concurso internacional infantil ideas4ears, en la sede de la compañía en Innsbruck, Austria. Una de ellas fue la chilena Trinidad Medina, de seis años, quien presentó un proyecto para que su hermana menor, Olivia, pudiera contar con un sistema de carga solar en los implantes cocleares que utiliza.

El premio para los ganadores del concurso ideas4ears, que busca a las futuras generaciones de inventores de la tecnología auditiva, incluía un viaje de dos días a Innsbruck (12 al 13 de junio) para brindar a los niños y a sus familias la oportunidad única de recorrer las instalaciones de producción y conocer en persona a los inventores de la compañía.

Más de 340 niños de entre 6 y 12 años de 19 países diferentes participaron en el concurso. Durante su visita, los ganadores que viajaron desde Australia, Bielorrusia, Chile, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de conocer en persona el lugar dónde se lleva a cabo la investigación y producción de los dispositivos.

Los ganadores de ideas4ears que son usuarios de una solución auditiva Med-El, también pudieron conocer al equipo real que ha producido los implantes cocleares que les permiten escuchar. “La experiencia fue demasiado maravillosa y enriquecedora; conocer a los diferentes ganadores de lugares tan distintos entre sí, con costumbres, idiomas y culturas tan diferentes. Sin embargo todos con el mismo propósito: ayudar a hacer más fácil la vida de personas con hipoacusia. Como familia vivimos una experiencia memorable”, explica Claudia Riquelme, mamá de Trinidad y Olivia.

Trinidad, originaria de Temuco, tiene una hermana menor, Olivia, con un implante coclear, y su invento quería mejorar la vida de su hermana al permitir la recarga con energía solar de las pilas del procesador para que no deje de escuchar en ningún momento. Trinidad viajó con su madre Claudia, su padre Patricio y su hermana Olivia.

“Olivia estaba muy contenta a pesar de ser tan chiquitita y no entender la finalidad del viaje, pero se alegró mucho y se emocionó al ver tantos niños con procesadores en sus orejitas; se sentía feliz. Además, algo un poco inexplicable fue la espontaneidad y ternura con la que abrazó a uno de las personas del equipo creador de su implante”, agrega Claudia.

Buscando soluciones

“Nuestra familia de soluciones auditivas puede utilizarse para tratar la mayoría de los tipos de sordera y pérdida auditiva. ¿Cómo agradecer a un equipo de personas el hecho de el resultado de su trabajo diario es un dispositivo que permite la magia de la audición? ¡No hay palabras para explicar el cambio que eso supone en la vida de una persona! Hoy por hoy soy capaz de relacionarme, ya que a pesar de haber perdido mi audición a una edad temprana, no dejé que mi sordera me impidiera vivir mi vida y me dio fuerzas para superarla. Más adelante, inventé una solución de implante de oído medio para tratar mi propia pérdida auditiva", explica Geoffrey Ball, director técnico de Med-El e inventor del implante de oído medio Vibrant Soundbridge.

“Inventé el Vibrant Soundbridge para que otros, y especialmente los niños, tuvieran la oportunidad de escuchar lo mejor posible y lo antes posible. Sin escuchar, no puedes comunicarte con los demás, de eso se trata realmente ... de estar conectado con los demás", agrega Ball.

Los inventos ganadores demostraron creatividad y, a través de diversos medios y prototipos de inventos, mostraron cómo podrían ayudar a mejorar la vida de las personas con pérdida auditiva a cualquier edad.

“Es genial que tantos niños que tienen un implante coclear se hayan inspirado para participar en el concurso de ideas4ears en base a su propia experiencia de vivir sin sonido. "También han participado niños cuyos seres queridos sufren pérdida auditiva, con el objetivo de facilitar la vida de los miembros de su familia", comenta Ball.

“Estoy muy orgullosa y emocionada de conocer a otros niños inventores. Compartimos mucho con Fernando Linares de España; se hicieron buenos amigos con Trinidad y lo pasaron súper”, agrega Claudia.

La innovación es esencial cuando se exploran formas de mejorar la vida de las personas con pérdida auditiva y el concurso de ideas4ears ha cumplido su objetivo al conseguir despertar la conciencia sobre las soluciones que existen para tratar la pérdida auditiva.