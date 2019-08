Ciclo CIUDHAD: Alcalde analizó el impacto de las "iniciativas populares" impulsadas en Recoleta

Con la participación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se inauguró el Ciclo sobre Investigación Urbana para el Desarrollo del Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD), que busca generar un diálogo en torno a las políticas públicas urbanas desde una perspectiva práctica y aplicada, para lo cual reunirá a actores territoriales relevantes que analizarán cómo se puede optimizar el funcionamiento de las ciudades.

En la primera charla del Ciclo CIUDHAD –organizado por la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Campus Creativo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB)– que se realizó en el Campus Bellavista, la autoridad municipal, que ha implementado iniciativas como la "Farmacia Popular" y la "Inmobiliaria Popular", conversó con el periodista Matías del Río.

En la ocasión, abordó las "iniciativas populares" impulsadas en la comuna y el impacto que éstas han tenido: "Recoleta va a cambiar mucho. La marca Recoleta se ha valorizado, y hoy día mucha gente quiere venir a vivir a acá", recalcó, y destacó la relevancia de poder generar espacios donde se analicen políticas públicas que mejoren las ciudades: "Este es el rol que deben jugar las universidades en todo el país: abrir debates y no cerrarse en el espacio académico".

"Las universidades tienen un deber ético de afectar la definición de política pública en todo lo que dice relación con la ciudad, el territorio, la movilidad, y la economía de nuestras urbes. A eso hemos llamado CIUDHAD", aseguró el decano de Campus Creativo, Ricardo Abuauad, en la inauguración del ciclo, que continuará con la participación del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Por su parte, el decano de la FEN UNAB, Miguel Vargas, explicó que "el objetivo es entender cómo hacemos que las interacciones que suceden en el entorno urbano se potencien en un sentido virtuoso que generen mayor desarrollo y crecimiento, así como mejor integración y convivencia".

Iniciativas populares

En la primera sesión del Ciclo CIUDHAD, el alcalde Jadue abordó la desigualdad que ha generado en las ciudades el actual modelo, sosteniendo que "cada territorio logra ofrecer los servicios que la demanda agregada logra atraer, sobre todo en un contexto donde el Estado no los entrega, y, por lo tanto, cada territorio se completa con la oferta de servicios que la gente que vive ahí puede pagar".

En esa línea, explicó que, entendiendo cómo se conforma la ciudad y cómo se construyen los procesos urbanos, se propusieron "crear una ciudad justa": "El mercado no tiene por misión resolver necesidades del ser humano, tiene por función crear riqueza, entonces el mercado no se instala donde no hay capacidad adquisitiva que le permita asegurar el retorno esperado, ahí es donde el Estado debe intervenir".

Al respecto, detalló que "en Recoleta había una sola farmacia, y hay 60 comunas en Chile que no tienen ninguna farmacia en todo su territorio. Cuando creamos la "Óptica Popular", la investigación que hicimos fue que, en 213 comunas de nuestro territorio, estamos hablando más del 60%, no había ninguna óptica. Peor aún, "Librería Popular", 297 comunas de Chile no tienen en su territorio ninguna librería".

Consultado sobre la rentabilidad de las iniciativas, por ejemplo de la "Inmobiliaria Popular", la autoridad municipal recalcó que "no nos preocupa la rentabilidad. Tú no aspiras a que eso te genere un porcentaje de rentabilidad mensual, sino que aspiras a resolver un problema, lo que buscamos es rentabilidad social no económica".

Integración social

"Todo esto que se ha hecho, se ha hecho mejorando los indicadores de la comuna", aseguró el alcalde Jadue, destacando los beneficios que ha tenido la población al poder acceder a servicios que antes no tenía. En ese sentido, precisó, por ejemplo, que no es que a los ciudadanos no les guste leer: "Vendemos casi treinta millones de pesos al mes en libros a precio justo".

Y agregó que esto también tiene un impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que "todos los viajes que se generaban si alguien de Recoleta quería tener acceso a estos servicios, no se hacen, porque están a distancia de una caminata dentro de la misma comuna, disminuyendo la huella de carbono y haciéndolo más sustentable".

Asimismo, destacó que hoy la comuna tiene "una de las inversiones inmobiliarias más grande, ha ido creciendo con un cambio al plan regulador que hemos hecho para resguardar nuestros barrios y cuidar nuestro patrimonio. Además, hemos ido invirtiendo mucho en mejores y nuevas áreas verdes".

Respecto de cómo abordar a través de las políticas públicas la segregación, apuntó que "esto no lo vamos a resolver llevando al 90% a donde vive el 10%, todo lo contrario, hay que tratar de llevar a que a gran parte del 10% le dé lo mismo dónde vivir, y eso pasa por el mejoramiento de los espacios públicos, pero, además, provisión de servicios".

Y en ello, aseguró el Alcalde Jadue, las "iniciativas populares" tendrán un impacto en el largo plazo, ya que "esto de ir completando la ciudad, en primera instancia desde el Estado, atrae una demanda agregada de mayor nivel de la que tiene Recoleta hoy día, y como consecuencia de esa demanda agregada se va a atraer más bienes y servicios".