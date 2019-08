Consejos para que una persona con discapacidad encuentre trabajo en la próxima Expo Inclusión

A meses de que debutara la extensión de la Ley de Inclusión Laboral a empresas con más de 100 trabajadores que se verán obligados a completar el 1% de su planta laboral con personas con discapacidad (PcD), el cumplimiento de la ley ha sido favorecido por la buena disposición de las empresas para contratar a estas personas, pero por otra parte muchos de los postulantes a estas vacantes desconocen cómo presentarse, postular y quedar seleccionados en un cargo laboral.

La ley 21.015 promulgada en abril de 2018 motivó a que 3.154 empresas -con más de 200 trabajadores- realizaran alguna gestión para contratar a personas con discapacidad, cupos que aumentaron en número al incorporar en abril de este año a firmas que superaban los 100 trabajadores. Pero también hubo cientos de empresas que, por razones fundadas, no pudieron cumplir total o parcialmente con la ley de inclusión. Para ser precisos 676 empresas optaron por realizar donaciones o subcontrataron a PcD. Un número bastante menor de las 2.478 empresas que en marzo de este año contrataron directamente a personas con discapacidad.

Sin embargo, el problema está en que diversas empresas se encuentran en jaque porque no encuentran a personas con discapacidad para completar sus cupos laborales. Ello porque muchas veces los postulantes no saben dónde buscar, no están bien preparados para enfrentar una entrevista laboral o muchas veces no demuestran que son capaces de enfrentar un desafío laboral.

En ese marco, cuatro expertos en inclusión pusieron la lupa a estas trabas y entregaron siete tips para llegar preparados a la segunda versión de Expo Inclusión, que dispondrá de una bolsa de trabajo para 2000 personas y que se realizará el 6 y 7 de septiembre en Estación Mapocho, además de debutar en Antofagasta y Concepción.

Sacar Certificado de Discapacidad

Hoy en día contar con tal certificado es un "plus", ya que las empresas lo requieren para dar cuenta de su "cuota". En el caso de tenerlo, dar cuenta a la empresa sobre ello.

Tener un certificado a la vez permitirá tener al fin en Chile, un "conteo" real de las PcD en nuestro país. Estos datos son relevantes a la hora de pensar en programas y políticas, precisa Isidora Schwarzhaupt, psicóloga especializada en Atención de Personas con Discapacidad y sus Familias.

Hacer un buen CV

Este debe ser breve, destacar el oficio, experiencia previa y expectativas laborales, cuenta Carolina García, presidenta de la fundación Comunidad Inclusiva, premio Mujeres Influyentes 2019. A

demás, agrega Schwarzhaupt, contemplar los estudios realizados y conocimientos en distintas áreas, experiencias Laborales y diversas competencias de la persona.

Realizar búsqueda activa de empleo a través de distintos medios y canales

Usar plataformas como Linkedin, Trabajando, Laborum. Pero también “buscar trabajo dentro de tu comuna o sector”, añade Víctor Carvajal, presidente del comité de inclusión laboral de Sofofa, y vicepresidente de la Red de Empresas Inclusivas.

Hacer "Networking"

Es una práctica bastante común hoy en día, que puede darse tanto en contextos formales como informales, y que consiste, básicamente, en construir una red de contactos que te ayuden a tener mayores oportunidades laborales. Este punto resulta clave, sobre todo en Chile, donde la mayoría de las veces, se consiguen los trabajos gracias al contacto de las redes cercanas, recalca

Incorporarse a una fundación o Programa de Empleo con Apoyo

En el caso de las PcD Intelectual, dichas Fundaciones o Programas resultan fundamentales, tanto para apoyarlos en la búsqueda de puestos de trabajo que sean acordes a sus competencias sociolaborales; como también, porque les brindan del apoyo necesario para insertarse al nuevo trabajo. El Empleo con Apoyo, se constituye como una excelente y eficaz herramienta para las PcD Intelectual, para la adecuada inserción laboral y para la mantención del puesto de trabajo a lo largo del tiempo.

Indagar sobre la Empresa:

al momento de que llamen a entrevista, es importante, averiguar sobre la organización que está solicitando reunión. Averiguar sobre la misión, visión, proyectos, etc. Esto permitirá tener mayor claridad a la hora de hacer preguntas más específicas del puesto y de la proyección en el cargo. Preparar dudas que se tengan sobre el cargo y las condiciones laborales.

Tener claridad sobre su "Sello Personal"

Es importante tener claro cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, concuerda Isidora Schwarzhaupt y Carola García. Debemos ser consciente y ser capaz de manifestar los apoyos necesarios para determinados puestos de trabajo; así como también, dar cuenta de nuestras potencialidades, es decir, de cómo la organización va a beneficiarse en caso de contratarme. Escribe 3 fortalezas y 3 debilidades y explícalas brevemente

Enfocarse en sus capacidades y sacar el mejor provecho de ellas

no centrarse tanto en lo que no pueden hacer, ya que todas las personas tenemos talentos y habilidades, así que fijarse no en lo menos, sino que en lo más, dice María José Muñoz, directora ejecutiva +i Más Inclusión. Pero, a la vez, añade Isidora Schwarzhaupt, hay que ser transparente con la discapacidad que se tiene y hablar de los apoyos que se requieren para hacer un buen trabajo. Además, señala Carola García, hay que procurar tener calma en el periodo de búsqueda, o intentar "demostrarla" en las entrevistas. Nunca olvidar que hoy las empresas requieren contratar a personas con discapacidad.