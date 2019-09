Canadá reporta primer caso de enfermedad respiratoria por cigarrillos electrónicos

Luego de que en Estados Unidos ya se confirmaran varias muertes y decenas de casos de enfermedades pulmonares graves por el consumo de cigarrillos electrónicos., las autoridades sanitarias canadienses informaron que un adolescente se convertió en la primera persona en el país en contraer una grave enfermedad pulmonar tras usar estos dispositivos.

"Aunque no somos capaces de afirmar categóricamente que la enfermedad respiratoria que padeció este joven fue resultado del vapeo, no hay otras causas identificables en este caso", declaró Chris Mackie, director médico en la localidad de London, al sur de Toronto.

El adolescente de la escuela secundaria de la región ya se ha recuperado tras tener que ser ingresado en una unidad de soporte vital en el hospital. Mackie insistió en que la única explicación de la enfermedad fue el vapeo. "Este caso fue cuidadosamente investigado por los médicos locales y no hay otra causa", agregó.

El Gobierno de Ontario ordenó a los hospitales de la provincia que informen sobre casos graves de enfermedades pulmonares relacionadas con el consumo de cigarrillos electrónicos. Aunque en Canadá es ilegal que los menores utilicen los dispositivos, se usa ampliamente entre adolescentes en edad escolar.

Por eso las autoridades sanitarias solicitaron al Gobierno federal que limite la publicidad de cigarrillos electrónicos para que los menores no se vean expuestos a estos productos.

Linda Stobo, gerente de la unidad de enfermedades crónica de London, afirmó que "han visto un aumento exponencial en el número de estudiantes que vapean, especialmente entre jóvenes en edad escolar, lo que genera una gran preocupación".

Peligro

Aunque en Canadá sólo se ha informado de momento de este caso, en Estados Unidos se está investigando una misteriosa enfermedad pulmonar vinculada con el vapeo, que ha afectado a al menos 530 personas y causado varias muertes.

En un estudio publicado recientemente en la revista "New England Journal of Medicine", investigadores de la Universidad de Salud de Utah identificaron células del sistema inmunitario con pequeñas gotas aceitosas, llamadas macrófagos y cargadas de lípidos, en los pulmones de pacientes con un tipo de enfermedad respiratoria detectada en el país.

Los macrófagos se acumulan en los lugares de infección y los investigadores creen que estarían eliminando desechos introducidos en los pulmones por el vapeo.

Además, un estudio publicado por la revista JAMA Internal Medicine asegura que los cigarrillos electrónicos contienen un compuesto químico que puede causar cáncer y que se ha prohibido como aditivo de los alimentos.

El ingrediente, llamado pulegona, "está presente en extractos de aceite preparados de menta y sus variedades como hierbabuena y menta poleo", señaló el investigador por Sairam Jabba, del Departamento de Anestesiología en la Facultad de Medicina Duke, en Carolina del Norte.

Por eso numerosas ciudades y estados del país han comenzado a tomar medidas para reducir el uso de cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los jóvenes.

Las autoridades federales advierten que mientras culminan las investigaciones sobre las consecuencias del uso de cigarrillos electrónicos, los usuarios deberían vigilar síntomas como tos, falta de aliento, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre para, en ese caso, visitar de urgencia a un médico.

Walmart dejará de vender cigarrillos electrónicos

El gigante estadounidense Walmart anunció que dejará de vender cigarrillos electrónicos, citando las complicadas regulaciones que hay en el país y la "incertidumbre" que rodea a esos productos.

En una comunicación interna obtenida por varios medios y luego confirmada por la empresa, Walmart explicó que "completará su salida" de este mercado una vez que se agote el inventario que tiene actualmente.

"Dada la creciente complejidad de regulación federal, estatal y local y la incertidumbre en torno a los cigarrillos electrónicos, planeamos abandonar la venta de productos electrónicos que dispensan nicotina", señala el mensaje.

Walmart ya había aumentado este año a 21 años la edad mínima para comprar tabaco y anunció que dejaría de vender cigarrillos electrónicos con sabores dulces, un producto popular entre los adolescentes.