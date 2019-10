Día Nacional del Medioambiente: estamos contra el tiempo

Este día los chilenos celebramos el Día Nacional del Medioambiente. Lo hacemos en un año especial, en el que nos preparamos para ser sede del mayor evento medioambiental del mundo, la COP25, con el convencimiento transversal de que es urgente actuar de manera efectiva para intentar detener el cambio climático en el planeta.

No podemos entender el medioambiente como algo ajeno al ser humano. Es parte esencial de nosotros mismos. El desafío al que nos enfrentamos, por lo tanto, es tan enorme como esencial. Debemos abordarlo con decisión, con soluciones profundas, definitivas y una mirada común entre los gobiernos, la sociedad civil, la academia, y, por supuesto, los privados.

Cada decisión que tomamos como empresa es una oportunidad para hacer lo correcto. Debemos ir más allá de una declaración y ejecutar acciones concretas para detener el daño medioambiental. En Coca-Cola, por ejemplo, desde hace más de un año estamos trabajando en la iniciativa Un Mundo sin Residuos, en que nos planteamos a nivel global que, para 2030, recuperaremos el 100% de los envases que pongamos en el mercado. Esta meta nos plantea grandes desafíos, que sumamos a nuestras iniciativas en materia de reciclaje, ecodiseño, retornabilidad y cuidado del agua. Pero los enfrentamos convencidos del valor que tienen.

Porque no hay tiempo y el cambio no es opcional. Las personas ya lo han entendido; no sólo son conscientes, sino que exigen una nueva mirada: La última encuesta Cadem muestra que más de un 80% de los chilenos considera que el cuidado del medioambiente es “un problema inmediato y urgente”; el 91% cree que el cambio climático es real; y el 52% se siente “pesimista o muy pesimista respecto del futuro del mediomambiente”.

No hay excusas, el compromiso es hoy y estamos convencidos que cuando todos trabajamos de forma conjunta, podemos incluso dejar un mundo mejor para generaciones futuras. Es el momento de actuar para que un #UnMundoSinResiduos sea posible.