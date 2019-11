Presentan proyecto de ley para facilitar labor de personas cuidadoras

Esta mañana los diputados Diego Ibáñez y Gael Yeomans presentaron un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, consagrando un nuevo artículo que reconoce el derecho de las y los cuidadores de personas en situación de dependencia o discapacidad a tener permiso laboral para la realización de consultas, exámenes o procedimientos médicos, para sí o para la persona que cuidan, una vez al mes.

“Existe hoy un malestar en Chile que dice relación con el abandono del Estado frente a los derechos de la gente. Existen cerca de un millón de personas en situación de discapacidad severa que necesitan alguien que los cuide", dijo Ibáñez.

"Estas personas, en su mayoría mujeres cuidadoras, se han venido agrupando hace ya más de un año a lo largo y ancho del territorio nacional y han empujado modificaciones legales, para que se les reconozca, no se les invisibilice, y que el Estado se haga cargo y se haga responsable de cumplir con los convenios internacionales”, agregó.

Las agrupaciones plantean la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados "para detener el abuso que se genera en materia laboral, por ejemplo, la discriminación frente a personas que necesitan trabajar y no pueden realizarlo por esta labor de cuidado que hoy el Estado no otorga".

Karin Brito, coordinadora en la región de Valparaíso de la asociación Yo Cuido, valoró este punto de inicio. “Hoy en día los cuidadores informales no son sujeto de derecho, o sea no existimos, por ende, no tenemos ningún tipo de beneficio ni nada. Acceder a beneficios en Chile es muy complicado para las personas de clase media y eso nos pasa a muchas de las cuidadoras: que tienen que dejar de trabajar para cuidar, pero que paralelamente tienen sus carreras profesionales o están en casadas”.

El proyecto de ley es un primer paso que busca dar un permiso laboral a las cuidadoras de un día al mes para que se les permita desarrollar sus labores y no se les siga abandonando.

La diputada Yeomans, por su parte, precisó que, a diferencia con lo que ocurre hoy con la ley Sanna, "este proyecto da permiso sin tener que compensar con vacaciones ni días administrativos. Este proyecto lo considera dentro de la jornada, porque una persona que tiene que cuidar a otro, que en su mayoría son mujeres por los roles de géneros que aún persisten en nuestra sociedad, deben tener el derecho garantizado de hacerse cargo de sus cuidados y otros exámenes”.

“No puede ser simplemente un deber de las mujeres, tiene que ser una responsabilidad de toda la sociedad incluyendo también al Estado”, Agregó la parlamentaria.