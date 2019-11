Interfaz simple y atractiva: la clave de la adaptación tecnológica de los adultos mayores

Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la población de adultos maduro, es decir, aquellos que tienen entre 50 y 64 años, rondaría los 3 millones y medio de personas.

Es en este grupo donde se encuentran aquellos con una larga trayectoria laboral y que han transitado desde lo análogo a lo digital. Han cambiado el papel, lápiz y calculadoras por tablets, computadores o el celular, este último, cada vez más utilizado en diferentes áreas de trabajo, gracias a la tecnología mobile. Aunque la transición suena abrupta, según indican expertos y usuarios, el cambio no ha sido tan complejo.

Tal es el caso de Elena Cea (50), nutricionista, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la atención de pacientes. Sin embargo, hoy está a cargo de funciones administrativas y ha tenido que enfrentarse a la tecnología para realizar sus labores. “Es algo a lo que no estaba acostumbrada, porque mi día a día era estar frente a las personas, no frente a una pantalla, pero de a poco he tenido que aprender y le he tomado el ritmo a esta nueva rutina”, indica.

Karen Rico, gerente de clientes de CheckRocket -empresa que se dedica a apoyar la supervisión, registro y control de actividades de las empresas, y que trabaja con este grupo etario- sostiene que “nos ha sorprendido la adaptabilidad de los adultos con las nuevas tecnologías. Trabajamos con personas que solían utilizar el clásico registro de checklist en papel y, ahora que hacen este proceso de manera digital, les ha sido muy fácil aprenderlo y usarlo. Además, se han dado cuenta que las funciones de la interfaz web, les facilita su trabajo, pues acceden a informes y estadísticas, que antes demoraban horas en realizar”.

La clave está en el diseño

Un diseño atractivo y fácil de usar es central para que personas que, incluso no son nativos digitales, usen la tecnología sin inconvenientes.

“Es vital que este tipo de plataformas tengan una interfaz amigable, pues así, cualquiera podrá interactuar fácilmente. El objetivo del diseño es que este sea lo más simple y minimalista posible, si es fácil de usar hablamos de que el objetivo de la usabilidad se cumple. Lo anterior crea una experiencia de usuario positiva, por lo que la persona se sentirá contento y a gusto con la solución y volverá a utilizarla sin problemas”, explica Gabriel Cortés, gerente de tecnologías de OK to Shop.

BadgeHeroes es otra aplicación que han utilizado algunas empresas en Chile, su Game Manager, Guillermo Sepúlveda, comenta que es increíble ver como los adultos mayores se divierten cumpliendo las metas y dinámicas dentro de la aplicación, que a su vez, los ayuda a ser más productivos en sus actividades diarias y a realizar más didácticamente las inducciones cuando son personal nuevo que requiere capacitación.

“Esta aplicación de gamificación disponible para empresas nos ha mostrado que el adulto mayor también puede llevarse muy bien con la tecnología, y que eso los hace sentir parte del equipo y de la era tecnológica.”, sintetiza Guillermo.