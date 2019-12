Chile anuncia plataforma de soluciones para el océano durante la COP25

“La COP25 la hemos denominado la COP Azul, porque por primera vez se trae la temática, su protección y el manejo sustentable de los océanos, a una cumbre de acción climática y esto tiene que ver con el momento que estamos viviendo, donde la ciencia nos ha mostrado con tanta fuerza que los compromisos tomados por los países no son suficientes”, señaló la presidenta de COP25, Carolina Schmidt.

En su discurso inaugural el lunes 2 de diciembre, la ministra de Medio Ambiente de Chile había anunciado el lanzamiento de una plataforma de soluciones climáticas para el océano basada en la ciencia. Soluciones para el Océano es una iniciativa de Chile como aporte de la Blue COP, en la que se busca generar un espacio de confluencia de la comunidad de especialistas océano-clima.

“Estamos diseñando una estructura de apoyo de administración y gestión. Esto es crucial para asegurar que la plataforma sea un espacio dinámico y no solo un repositorio de conocimientos”, explicó Schmidt este martes en una conferencia acompañada del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Couve, del jefe del Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), Paul Watkinson, y del Príncipe de Mónaco, Alberto II.

Este último destacó el trabajo de Chile en cuanto a la protección de los Océanos. “Tanto Chile, como el Principado de Mónaco, han tratado de garantizar durante muchos años que se le entregue al tema oceánico el papel central que debería tener en las negociaciones. En particular, cuando en la COP21 de Paris lanzamos juntos la iniciativa Because The Ocean, que destaca por buscar soluciones oceánicas. Por eso estoy encantado de que esta plataforma haya surgido”, comentó el príncipe.

Esta página web recopilará las principales herramientas y metodologías para incluir al océano en las NDCs y en otras políticas climáticas. Soluciones para el Océano se lanzará en junio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos.

“Es especialmente importante que Chile tome medidas y proteja al océano de las consecuencias adversas del cambio climático porque es parte de nuestra identidad nacional, y creemos que construir espacios para mejorar las políticas climáticas nacionales, es también un acto de justicia para las personas, porque - desafortunadamente- el cambio climático afecta de manera desigual y

merecemos un país más justo, equitativo y sostenible”, agregó Schmidt.

Nuevo informe

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dio hoy a conocer hoy en la Sala de Conferencia Chiloé su que indica que “

informe anual sobre el estado del clima 2019 cierra una década de calor global excepcional, pérdida de hielo y récord

de aumento del nivel del mar impulsados por los gases de efecto invernadero que expulsan las actividades humanas”.

Al respecto, la Presidenta de COP25 comentó: “Necesitamos avanzar más rápido. Los compromisos que tomaron los países el año 2015 claramente no son suficientes, necesitamos cambiar el rumbo, tener compromisos más ambiciosos y lo más importante es que esto es un proceso de transformación. La ciencia ha sido muy clara: ha dicho que tenemos que alcanzar la carbono neutralidad al 2050, por lo tanto tenemos que mover la aguja y adquirir esos compromisos dentro del proceso de NDC de los países, que tienen que hacer su adecuación el 2020. Estos nuevos compromisos se tienen que hacer con mayor ambición y una manera de aumentarla es transversalizando la acción climática, por ejemplo, incorporando los océanos, como está proponiendo Chile por primera vez en esta COP”.