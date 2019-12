Cómo fue la reforestación más grande de Chile que pudo haberse suspendido

"Cuando sucedió lo del estallido social, yo estaba demasiado preocupada porque esta idea se acabara", dice Marilyn, dirigente vecinal de la comuna de Renca. Ella fue una de las primeras en llegar este viernes al Parque Metropolitano Cerros de Renca, donde familias, estudiantes de la comuna y voluntarios de diversos lados llegaron a plantar 15 mil árboles.

El 6 de diciembre se convirtió en un día histórico para el medioambiente. En medio de la COP25, cientos de personas se unieron en 6D It's Now, la cadena de acciones climáticas más grande del mundo, cuyo hito fue una reforestación masiva que se realizó allí con la presencia de autoridades del mundo político y social.

Pero este hecho histórico pudo haberse suspendido tras el estallido social, como tantas otras actividades que han corrido con esa suerte en estos días. Sin embargo, tanto los vecinos como la municipalidad, ademas de las instituciones convocantes, decidieron seguir adelante por lo importante que era formar un pulmón verde para la comuna, el país y el planeta, con un impacto medioambiental y social concreto para la realidad actual.

Para el alcalde Claudio Castro esta reforestación "es un símbolo de justicia territorial y ambiental para construir un Chile nuevo. Estos cerros reciben todos los inviernos el smog de la ciudad y son testigos de la injusticia que se viven a diario en Renca con respecto a calidad de vida. Pero este proyecto también es un grito comunitario como ciudadanos del mundo para enfrentar la emergencia climática que se está viviendo".

La reforestación

En tan solo un día, se logró plantar 15.000 árboles con el objetivo de hacer frente a la actual crisis climática que vive el planeta. “Para el 6D It's Now el hito de reforestación hecho en Renca es uno de los más significativos de la campaña. No solo por tratarse de la mayor reforestación nativa de la historia de Chile y por la acción colectiva en la que participaron miles de personas y que resultó del trabajo colaborativo de múltiples actores de la sociedad, sino porque considera la creación de un espacio comunitario de dignidad para una de las comunidades con menor acceso a áreas verdes de la RM, creado por la propia comunidad”, señaló Jorge Tapia, director de 6D It's Now.

“La actividad de hoy ha sido demasiado relevante, no solo para nosotros como organización, sino que también para muchas personas que participaron el día de hoy. Esta actividad ha convocado a la sociedad civil, empresas de diferentes rubros, apoyando con los recursos necesarios para poder desarrollarla y también a muchas instituciones públicas que han apoyado desde distintos ámbitos. Es un logro tremendo, poder convocar tan ampliamente, en una causa común a tantas instituciones”, sostuvo Enrique Gellona, director ejecutivo de Corporación Cultiva.

Una de las empresas que participó de esta forestación masiva fue Coca-Cola. Para la Compañía, el cuidado el medioambiente es una prioridad y el agua es uno de los ejes que aborda a través de sus planes y programas. “Sabiendo que los árboles juegan un rol fundamental en la conservación adecuada de este recurso, Coca-Cola Chile se propuso realizar acciones locales que le permitieran sumarse al movimiento global de la compañía”, comentó la gerente de sustentabilidad y digitalización de Coca-Cola Andina, Francisca Pefaur.

"Sumado a estos proyectos que se desarrollan en distintas regiones del país, nos unimos en la reforestación del cerro Renca, ya que estamos convencidos en la necesidad de áreas verdes que tiene esta zona de la Región Metropolitana", explicó la ejecutiva.

Así, la empresa participó con distintos aportes, que van desde la hidratación de la actividad, voluntarios en la plantación de árboles y la mantención de la reforestación, que contempla el cuidado de los árboles durante 5 años.