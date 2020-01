Denuncias a colegios por exigencias de textos, útiles y uniformes disminuyen un 65% en los últimos cinco años

Este jueves, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, presentó las denuncias por exigencias de textos, útiles y uniformes escolares. Estas disminuyeron en un 65% durante los últimos cinco años, aunque la cifra sigue siendo significativa en 2019 con una baja de 55%, en relación al año anterior.

En 2019 la Superintendencia de Educación recibió 50 denuncias por exigencia de útiles, uniformes y textos escolares, lo que representa esta importante baja respecto al año 2018, donde se recibieron 111.

Entre las materias más denunciadas en 2019 se encuentran las siguientes temáticas: “El establecimiento educacional obliga o exige la compra de textos escolares adicionales”, “exigencia de útiles escolares de una determinada marca y/o proveedor”, “exigencia de uniforme escolar de una determinada marca y/o proveedor”, y “exclusión de clases o actividades por no cumplir con el uniforme escolar”.

No se puede exigir marcas

“Los colegios deben pensar en sus familias y apoderados, y en lo duro que resulta el inicio de clases para ellos por la compra de textos, útiles y uniformes escolares, y por tanto son inaceptables las exigencias adicionales que algunos les imponen y queremos que los apoderados estén informados, exijan sus derechos y sepan que sus hijos no serán discriminados por no contar con elementos de ciertas marcas o de un solo proveedor”, explicó la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Del mismo modo, reiteró el trabajo que se ha hecho desde el Mineduc para que las familias no tengan que sufrir cada año los altos precios de los textos escolares. “Hoy no hay excusas para los colegios y cualquiera de ellos puede pedir en su lista, y acordar con editoriales, la compra de textos similares a los que el Mineduc reparte gratuitamente a colegios públicos y subvencionados, generando a las familias un ahorro muy significativo. Las editoriales pueden comercializar dichos textos y los colegios pedir esos y no otros, que por lo demás, con los cambios que ha hecho el Ministerio, son igual de buenos que los del mercado privado”, agregó.

El subsecretario Raúl Figueroa detalló las acciones que se han implementado para promover la transparencia en el proceso de selección de textos escolares y poner a disposición alternativas de compra que permitan disminuir costos.

“Queremos involucrar a la comunidad escolar y fomentar la transparencia en el proceso de selección de textos escolares para que las familias tengan acceso a un precio justo e informado de los textos. Con esa finalidad el Ministerio de Educación informó a directores de colegios y centros de padres sobre los efectos positivos de comprar directamente los textos a las editoriales y la posibilidad de estas de comercializar los mismos textos que el Ministerio distribuye gratuitamente en el sistema subvencionado”, explicó.

Padres y tutores informados

Desde la Superintendencia de Educación señalan que la disminución en las denuncias se puede explicar porque las familias y establecimientos escolares tienen más conciencia de la normativa y logran llegar a un acuerdo conjunto.

Es importante recalcar que las listas de útiles escolares no deben obligar o inducir la compra de determinadas marcas o adquirir las listas en algunas empresas o locales comerciales. Lo mismo con respecto a los uniformes escolares, si es que los establecimientos deciden que su uso sea obligatorio, los padres y apoderados pueden adquirirlos en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar.

“En ningún caso el incumplimiento de no contar con textos, útiles o uniforme podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar o permanecer en el establecimiento, ni tampoco los estudiantes podrán ser excluidos de la actividad educativa, por lo que hacemos un llamado a las escuelas y colegios a cumplir con la normativa educacional”, afirmó O’Ryan.

En caso de querer realizar consultas o denuncias por incumplimiento a la normativa educacional los padres y/o apoderados pueden ingresar a www.supereduc.cl o llamar al 6003600390.

