Aguas Andinas y Techo firman acuerdo de colaboración para llevar agua a campamentos de la Región Metropolitana

En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, Aguas Andinas firmó un acuerdo de colaboración con la fundación Techo-Chile que permitirá llevar agua a distintos campamentos de la Región Metropolitana, a través de la construcción de torres comunitarias que almacenarán el recurso hídrico. La medida se enmarca en el desafío #ChileComparte, impulsado por organizaciones de la sociedad civil para apoyar en distintos ámbitos a familias vulnerables del país frente al coronavirus y que, en este caso, se denomina #ChileComparteAgua.

Así, diversas comunidades se verán beneficiadas por la construcción de estos estanques en distintas comunas de Santiago, en las cuales Techo trabaja de forma permanente.

La donación de la principal sanitaria del país permitirá la compra de materiales de construcción, estanques, herramientas, contratación por plazo fijo de personal y gestión social de proyecto, entre otros elementos prioritarios para la construcción de las torres de agua para las comunidades.

“Desde el inicio de la pandemia, en Aguas Andinas hemos implementado una serie de medidas y protocolos para hacer frente a esta dura emergencia sanitaria. En esta ocasión, quisimos ampliar nuestro apoyo a las comunidades, en especial, a quienes más lo necesitan y sufren diariamente el impacto de la falta de agua. Por ello, esta medida busca, no solo proporcionar las herramientas para combatir mejor el contagio por coronavirus, sino que tengan acceso a una mejor calidad de vida. Porque no queremos que nadie se quede sin agua dentro nuestra área de concesión durante la pandemia, independiente de cuál sea su condición y de que no pueda pagarla”, señaló Claudio Muñoz, presidente del Directorio de Aguas Andinas.

Por su parte Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo explicó que “este tipo de alianzas nos permiten avanzar en nuestro objetivo de llegar con apoyo concreto a necesidades concretas de más campamentos a lo largo de Chile. En este caso, las comunidades beneficiadas podrán enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria al contar con un recurso tan vital como el agua, y además tan escaso en tiempos de sequía.

Estamos muy agradecidos de poder entablar este acuerdo, y esperamos que sea el primero de muchos hacia el futuro”.

Otras acciones para la comunidad

Cabe destacar que, en medio de la pandemia, Aguas Andinas ha implementado una serie de acciones para combatir el virus entre la comunidad. Entre ellas, la campaña con Fundación Las Rosas, la cual considera un aporte para la institución por cada cliente que registre su correo electrónico como canal de comunicación con la empresa, lo que permitirá apoyar los costos de cuidado de más de 2 mil adultos mayores vulnerables que se acogen en sus hogares.

También se mencionan el programa de vacunación gratuita contra la influenza para 700 personas de comunidades vecinas a sus instalaciones en distintos sectores, que no se encontraban dentro del programa de inmunización nacional, y la entrega permanente de agua potable para distintas localidades del Gran Santiago que no cuentan con acceso al recurso hídrico, fundamental en medio de la pandemia.