Universidad de Magallanes entrega 150 computadores y 250 routers a estudiantes para sus clases online

A raíz de un catastro efectuado para detectar los requerimientos estudiantiles de conectividad y equipamiento tecnológico para seguir con las actividades académicas en casa, la Universidad de Magallanes (UMAG), inició, hace unos días, la entrega de 150 computadores y 250 routers con 40 GB de internet, a los y las jóvenes universitarios que obtuvieron el beneficio.

El traspaso se está llevando a cabo en dependencias del edificio de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, lugar donde -tomando el resguardo con todas las medidas sanitarias- funcionarios y directivos coordinan el trámite administrativo de comodato, que permitirá a las y los estudiantes, mantener en su poder estos equipos mientras duren las clases a distancia en la institución producto de la contingencia que atravesamos como país a causa de la propagación del coronavirus.

El pasado viernes 13 de mayo, el vicerrector de Vinculación con el Medio, Manuel Manríquez, acompañó esta entrega, oportunidad en la hizo hincapié en la importancia de otorgar esta ayuda universitaria. “Como Universidad estatal regional tenemos un compromiso, el cual es que todos nuestros alumnos y alumnas puedan estudiar y, en relación a eso, nuestra institución hizo un gran esfuerzo por poder facilitar alrededor de 150 computadores y 250 routers para que ellos puedan cursar las asignaturas del primer semestre del año 2020”, afirmó.

Con uno de los notebooks en sus manos, la estudiante de Técnico en Educación Parvularia, Scarleth Alavarado, comentó que su mayor dificultad hasta ahora había sido, precisamente, acceder a un computador, lo que la llevó a conseguir uno e incluso a trabajar desde su celular, generándole complicaciones en el desarrollo oportuno de sus estudios. Por ello, manifestó sentirse muy feliz por recibir este beneficio, ya que “va a servir mucho para poder acceder más rápido a mis materiales de trabajo y poder así continuar sin problemas con todos los contenidos”, expresó.

Para Francisco Teneb de Biología Marina, quien recibió un router para poder conectarse a internet, en tanto, es un beneficio que le ahorrará gastar de su propio bolsillo. “Es muy bueno porque no todos tenemos internet en la casa entonces el tema de las clases en línea se me hacía súper complicado si no tenía este dispositivo, porque había que asistir a las clases, hacer las tareas, buscar información, etc. entonces, sin Wifi la única manera era comprando bolsas de internet y eso es súper caro mantenerlo en el tiempo”, relató.