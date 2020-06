Vejez en tiempos de coronavirus: “Es necesario mejorar la resiliencia de los adultos mayores y su capacidad de afrontar problemas como la pandemia”

Se sabe que generalmente las enfermedades golpean más duro a los adultos mayores, pero nadie esperaba lo que sucedió durante el brote de Covid-19, convirtiendo a los ancianos en la población menos preparada para enfrentar la pandemia. ¿Cómo podemos pensar la salud geriátrica en tiempos de coronavirus?

Si bien la pandemia ha golpeado sin importar edad, género o nación, el grupo de mayor riesgo en todo el mundo son los adultos mayores. Particularmente en Chile el 83,15% de los fallecidos son mayores de 60 años, muchos de los cuales presentaban enfermedades de base como Alzheimer, cáncer, diabetes y otras.

Con el objetivo de analizar las razones sociales y biológicas por las cuales los ancianos están siendo afectados y buscar nuevas fórmulas para fortalecer la red asistencial, Felipe Sierra, bioquímico chileno y director de la división de biología del envejecimiento en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, dictó la charla “Gerociencia en tiempos de pandemia” organizada por el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO).

En su exposición, el doctor Sierra, creador del concepto de “Gerociencia”, sostuvo que la ciencia debe buscar formas de abordar el SARS-CoV-2 velando por el salud de las personas y bajo esa premisa se debe atacar al virus, pero también buscar fortalecer al huésped, mejorando la resiliencia de los adultos para evitar su fragilidad. “Esto se puede lograr a través de geroprotectores, realizando un catastro de fragilidad, favoreciendo investigaciones sobre el crecimiento del cuerpo”, comentó.

“Lamentablemente nos hemos dado cuenta que no debemos atacar primeramente enfermedades específicas, sino que el factor principal que las propicia: el envejecimiento, que termina siendo el mayor factor de riesgo”, sostuvo Sierra, quien además destacó que “por ejemplo, los cáncer tienen múltiples variables, pero un factor común es que la posibilidad de contraerlo aumenta con la edad. Lo mismo que con el Alzheimer, pues puedes tener todos los genes equivocados cuando joven pero aún así no te va a atacar porque tu organismo se puede defender, capacidad que se reduce con la edad”.

Vejez en tiempos de coronavirus

La mortalidad que generó el Covid-19 en la provincia de Wuhan en el tramo 60-80 años fue del 30,2%: aproximadamente uno de cada tres contagiados. Sin embargo, la tasa de contagios en ese mismo tramo fue menor a la del grupo entre 50 y 59 años.

En su charla el doctor Sierra contó que los datos recolectados a nivel global apuntan a que si bien existe una mayor incidencia del Covid-19 en poblaciones más jóvenes, son los adultos mayores quienes deben cargar con los números de mortalidad. Esto dejó al descubierto una idea errónea y poco ética: que el coronavirus ‘solo’ mata a los viejos.

“No es posible que digamos que el coronavirus sólo mata a los viejos. Los adultos mayores no son desechables: si no lo pensamos de nuestros padres, como sociedad no nos podemos permitir tener esas ideas. Envejecemos en mejor salud que nuestros padres y abuelos, y es por eso mismo ellos quieren y pueden aportar a la sociedad”, sentenció Felipe Sierra al cerrar el seminario.

Al termino del evento el director de GERO, Christian González, señaló que “estas ideas se relacionan con la percepción de que quienes se van a enfermar y pasarlo peor pertenecen a un grupo etario principalmente y que por lo tanto "si me enfermo no sería tan malo". Este supuesto está cargado no solo de egoísmo sino además de edadismo, ya que banaliza tomar una posición discriminatoria en contra de un segmento de la sociedad”.

El seminario organizado por Gero Chile se enmarca en las GERO Talks, un intento del centro de investigación por dar a conocer los avances en el campo relativamente joven de la gerociencia a un público fuera del mundo científico, sobre todo en días en el que el COVID-19 y su mortalidad siguen siendo las primeras preocupaciones a nivel global.