Empresas de telefonía móvil aportan data agregada y anónima de movilidad clave para políticas públicas en actual pandemia

Las empresas de telecomunicación agrupadas en Atelmo (Entel, Claro, GTD-Telsur, Movistar y VTR) mantienen su colaboración ante los complejos desafíos que genera el COVID-19. En materia de información para la toma de decisiones en las políticas públicas relacionadas con la pandemia, algunas compañías -en conjunto con centros de estudio- están elaborando un índice agregado de movilidad para evaluar el flujo de personas durante la cuarentena.

Esto se hace mediante análisis de datos agregados y anónimos, y no es posible identificar a ningún usuario en particular en la información que se entrega, con lo que se asegura el total resguardo de la privacidad de las personas y de sus datos personales.

Unidades de análisis de big data de dos empresas de que integran esta asociación (Entel y Movistar), en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, respectivamente, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas. Recalcamos que esta información es agregada y anonimizada. No es posible identificar a ningún usuario en el índice que se entrega, ni el detalle de desplazamientos u otra información. No se hace seguimiento de personas ni de números en particular.

“Las empresas están poniendo sus capacidades tecnológicas a disposición del desarrollo de políticas públicas, en un contexto en que se requiere contar con información precisa y actualizada de manera oportuna. Esto, al mismo tiempo que garantizan la privacidad de los usuarios ya que los datos que se entregan no permiten que sean utilizados de forma individual”, sostuvo Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Atelmo.

El análisis de la información, que asegura a cabalidad la privacidad, es proporcionado por las universidades a la Mesa de Datos del Gobierno, como antecedente relevante en el desarrollo de políticas públicas.

Ante cualquier solicitud formal por información que nos haga la autoridad, ésta será analizada pensando siempre en la protección de los datos de las personas y en apoyar la adecuada toma de decisiones en tiempos de pandemia.