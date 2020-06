Experta en educación: "Este no es un año perdido"

Existe el debate de si este podría ser o no un año escolar perdido. A pesar de las medidas que han tomado las autoridades y el esfuerzo que han realizado miles de profesores y colegios para mantener la educación a distancia, la realidad de implementación de estas medidas especialmente en las escuelas en contexto vulnerable muestra que existe una tremenda diferencia con respecto a las clases presenciales.

Según el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, no se puede asegurar una fecha exacta para el regreso a la sala de clases, ya que todo dependerá de las condiciones sanitarias en las que se encuentre el país. En este escenario, el primer semestre virtual podría extenderse hasta el 14 de agosto.

Por otra parte, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dio el vamos a un proyecto que buscará instaurar la educación a distancia en todos los niveles escolares y en casos excepcionales como esta pandemia. De momento, este tipo de educación está regularizada solo para aquellos estudiantes mayores de 18 años, por lo que se modificaría el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional que buscaría, además, otros dos puntos importantes; provisión de recursos tecnológicos para la calidad educativa y que se cumplan condiciones de salud y seguridad.

Además, a mediados del mes de mayo, el Mineduc dio a conocer una propuesta de priorización curricular, con el fin de definir los aprendizajes esenciales en los estudiantes para ser abordados en lo que queda de año escolar, en virtud del tiempo que se ha “perdido” durante esta crisis sanitaria y a lo complejo que les ha resultado a padres y apoderados poder apoyar la labor docente en sus casas, sobre todo con los más pequeños.

AlfadecaTV y ajuste curricular

Los niños de 1° a 4° básico están siendo apoyados, entre otras herramientas, por la implementación de TV Educa Chile, que tiene entre sus contenidos al programa AlfadecaTV. Este programa consta de 33 capítulos de 10 minutos cada uno, animados por PunkRobot Studios (“Historia de un Oso”), y presentará todas las letras del abecedario para así acompañar el aprendizaje de cualquier estudiante que esté en el proceso de aprender a leer y escribir.

Esta es la versión televisada del Programa Alfadeca, que implementa la Fundación Sara Raier de Rassmuss en nuestro país. Alix Anson, pedagoga inglesa egresada de la Universidad de Cambridge, es la creadora de este exitoso programa de lectoescritura y reflexiona acerca del actual panorama que vive la educación en nuestro país.

“Creo que la base está en entender lo que está viviendo el estudiante y el contexto que estamos enfrentando. Es importante para niños y niñas tan pequeños impulsar en ellos un aprendizaje que sea significativo y para eso se debe ser cercano, divertido y constante (repetir es la clave). También hay que reconocer que los padres y apoderados no son profesores y ayudarlos a sentirse más seguros de cómo apoyar a sus hijos en casa, enseñándoles técnicas para escuchar a sus hijos leer y hacer preguntas para ampliar la comprensión y el vocabulario de sus hijos”, dice.

Los menores de 1° básico están en la etapa de su vida donde aprenden a leer y a escribir. Y si bien este período se ha visto interrumpido por el Covid-19 y lo han tenido que asumir también los padres en casa bajo un constante nivel de estrés, Anson cree que se puede lograr un valioso progreso si las escuelas y los profesores toman en cuenta tres cosas fundamentales:

- Adaptarnos a la nueva situación encontrando cualquier forma posible de mantenernos en contacto cada semana con nuestros alumnos y sus familias (Whatsapp, llamadas, zoom o email)

- Reducir la cantidad de contenido que esperamos que aprendan los alumnos/as y ofrecerles muchas oportunidades de repetir esta información con juegos y actividades.

- Enseñar a los padres de nuestros alumnos técnicas simples para apoyar a sus hijos en casa, como por ejemplo escucharlos leer, aprender nuevas letras y practicar la lectura de las sílabas.

La pedagoga sostiene que siempre es mucho mejor hacer menos, pero hacerlo bien y que para 1° básico lo más importante es que los niños puedan aprender las letras del abecedario, sus sonidos y un banco de palabras de alta frecuencia. “Estoy de acuerdo a lo que ha determinado recientemente el Mineduc de reducir la cantidad de objetivos que hay que abordar en los niveles de 1º y 2º básico. Creo que, de momento, lo clave es concentrarse en el aprendizaje de letras, sílabas y palabras de alta frecuencia. Si podemos conseguir esto, podremos llevar a los niños y niñas a una lectura inicial y posterior comprensión”, comenta.

Es importante precisar que, en nuestro país, el 60% de los estudiantes de 2° básico no logra niveles de aprendizaje adecuados en lectura. Es más, 158 mil estudiantes no leen ni escriben al terminar 1° básico y cerca del 58% no comprende lo que lee llegando a cuarto básico, según cifras de la Agencia de Calidad de la Educación (Estudio Nacional de Lectura 2º básico, 2017).

“Para mejorar estos niveles, es clave también en este proceso la orientación que profesores y profesoras entregan, siendo claros en lo que se quiere aprender y explicar cuál es el camino para obtenerlo guiando así al estudiante y a su familia. Por ejemplo, si para este semestre se tiene planificado aprender las letras del abecedario, señalar cuáles serán las letras en estudio cada semana, cómo las aprendemos y cómo verificaremos que aprendimos. Cada vez que se logre un objetivo, premiar y felicitar el avance para motivar al estudiante y si no se logra repetirlo para luego seguir avanzando, de esta forma es más fácil llevar el aprendizaje”, menciona la especialista.

El regreso a clases

Para Alix Anson es fundamental que se realice una evaluación de los alumnos al retornar a las salas de clases. Posterior a eso, que los profesores puedan generar grupos en sus aulas según los niveles en los que están sus estudiantes. Para ella, lo importante es poder trabajar de manera focalizada y evitar avanzar sin tener a todos en un nivel básico, refiriéndose a que aprendan todo el abecedario y aproximadamente 100 a 150 palabras de alta frecuencia.

“Lo ideal sería de planificar según nivel, ofreciendo diferenciación, y por sobre todo repetir y repasar en vez de avanzar demasiado rápido, con los contenidos. De esta forma tendremos un grupo de curso cohesionado que avanza con conocimientos mínimos y necesarios”, asegura.