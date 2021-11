La necesidad de la digitalización y el desarrollo tecnológico para mejorar el acceso a la salud

En el marco del seminario Diálogo Salud 2021, este miércoles se llevo a cabo una jornada enfocada en la necesidad y los desafíos del sistema de salud en torno a la digitalización. En esta oportunidad, participaron diferentes especialistas en el tema, quienes concordaron en que, en este contexto, herramientas tecnológicas se convirtieron en elementos esencial para la salud.

"Necesitamos pensar la salud más allá de la política. Tener un enfoque en la atención primaria, no solo abriendo clínicas o centros de atención en todas partes, sino cómo podemos tener una atención primaria con alta tecnología, cómo usar los datos, donde hay Facebook también debería haber salud digital. Eso se enfoca en ser más precisos, salud más personalizada, detección temprana y centrar toda la atención en la persona", indicó Bogi Eliasen, director de Salud en el Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague (CIFS),

Sumado a lo anterior, el experto indicó que se necesita expandir por el resto del mundo y que no sea exclusivo para el 10% más ricos. "La mayoría de los países del mundo tiene un reto muy grande que es que la atención primaria no funciona muy bien y ahí los pacientes entran a listas de esperas o reciben tratamientos que no deberían recibir, por eso pensamos que la super oportunidad son los sistemas digitales y de aprendizaje", recalcó.

La pandemia y la transformación digital

Sin dudas, la llegada del covid-19 obligó a realizar grandes transformaciones al sistema de salud, no solo chileno, sino del mundo. Las tecnologías, la telemedicina y la digitalizaciones se convirtieron en aspectos fundamentales para los procesos en el área de la salud.

Gabriel Catan, especialista en salud digital del Banco Mundial, indicó que "la pandemia ha generado más desafíos al sistema de salud, desviando recursos y dejando otros servicios sin elementos esenciales. Tenemos que buscar nuevas soluciones. La salud digital no implica un revolución, se presenta como una solución. Sin embargo, podemos hablar de una evolución que toma tiempo y, así, adoptar de a poco la tecnología".

Uno de los ejes principales que Catan destacó es que la salud digital no se puede ver como un objetivo en sí mismo, sino como un facilitador para el cambio transformador de la atención primaria de salud. "Queremos que la salud digital sea una herramienta par a una atención más dinámica, coordinada, accesible, innovativa que pueda responder a las necesidades de cada paciente de acuerdo a cada caso y dando el mejor servicio. La salud digital no es el fin, es el medio para este cambio", afirmó el experto.

De esta forma, este avance podría ayudar a mejorar el sistema de salud permitiendo que haya un mejor acceso equitativo y al acceso oportuno de los datos, que entreguen información de calidad que ayude a tomar mejores decisiones. No obstante, este sistema tiene que ser sustentable y con un enfoque esencial en el paciente.

Dentro de los principales desafíos que señaló Catan fue que ni los Gobiernos ni la personas confían tanto en este método, su uso es reducido, por lo que es necesario entregar una mayor confiabilidad para poder expandirse.

Gonzalo Tobar, representante de la Agrupación Lupus Chile, apoyo lo expuesto por Bogi e hizo énfasis en que "en cuanto a la tecnología, existe una brecha en Chile, respecto a los sistemas públicos privados, cuando uno es usuario de Isapre uno puede meterse por internet y sacar una hora a la hora que quiera sin hacer ninguna fila, cosa que no ocurre en el sistema público. Es necesario eliminar estas brechas".

Además, enfatizó en que en salud con respecto a al telemedicina está inserta mucho más en la salud privada, a cambio de hospitales, en donde se cancelaron las horas médicas. "Lo vemos y lo seguimos viendo durante la pandemia, la telemedicina no llega a todas partes, ni a todos los pacientes, ni a todos los sistemas de salud".

El futuro de la medicina

May Chomalí, directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), quien también participó del encuentro, recalcó la idea de poder realizar ciertos procesos fuera de los centros de salud, situación que beneficiaria la experiencia del paciente.

"Deslocalizar el hospital significa salir de las cuatro paredes para que efectivamente llegue más cerca la persona para la atención médica. Efectivamente, esto se puede realizar en distintas áreas, como los colegios, el trabajo, entre otros. Tiene que haber un cambio de paradigma, cosa que nos imponga un desafío para decir que el paciente tiene la capacidad y derechos, ¿por qué lo harás venir al hospital si es que lo puede hacer perfectamente desde su casa?", señaló la especialista.

Para finalizar, indicó que es difícil tener políticas a largo plazo en términos de salud. "En este momento, estamos escribiendo la estrategia de salud para la próxima década, donde hay un modulo de salud digital y otro de sistema de información en salud. Esperamos muy sinceramente que nos demos cuenta es que la enseñanza que nos deja la pandemia que esto no lo podemos postergar".