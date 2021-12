Profesora de Matemáticas de la Región de Coquimbo es la nueva ganadora del Global Teacher Prize Chile 2021

La profesora de Matemática del Colegio Leonardo Da Vinci de Vicuña, Maritza Arias, obtuvo el galardón de la sexta edición del Global Teacher Prize Chile, en una ceremonia que se realizó este martes en el Patio de Las Comunicaciones de Televisión Nacional. Este reconocimiento busca, desde el año 2016, reconocer el rol profesional, esfuerzo y dedicación de miles de profesores del país.

“Lo más importante de este reconocimiento es que me permite mostrar mi labor. Me gusta dar a conocer el trabajo en matemática y también de divulgación en distintas organizaciones, no sólo en mi colegio. He trabajado fuertemente en eso, para tratar de ser un aporte y apoyar de distintas maneras a otros profesores”, comentó la nueva ganadora del Global Teacher Prize Chile, quien además recibió 10 mil dólares por este reconocimiento.

Con más de 15 años de experiencia como docente de Matemática, Arias se ha especializado en la divulgación científica y astronómica en Vicuña, zona conocida internacionalmente por tener uno de los mejores cielos para la observación astronómica. En ese entorno, ha buscado que la astronomía se convierta en el centro de su enseñanza combinando de esta forma preguntas sobre el universo con el talento innato con los números.

Asimismo, la profesora logró que la astronomía se convierta en una materia dentro de las ofertas extracurriculares del establecimiento.También impulsó la primera parte del proyecto “Matemática aplicada a la astronomía”, con el que espera motivar a muchos docentes de Chile.

Este año, el premio -reconocido a nivel mundial como el “Nobel de la Enseñanza”-, recibió más de cinco mil nominaciones de docentes y educadores de 16 regiones del país. Tras la deliberación del jurado -compuesto por destacados expertos en educación-, en noviembre pasado se dieron a conocer los cinco finalistas que llegaron a la recta final.

Categoría Música

Desde 2020 Elige Educar entrega un reconocimiento especial a docentes de música que desde su área están generando grandes cambios en la vida de sus estudiantes. El jurado seleccionó a María José Jiménez, profesora de la Escuela General Pedro Lagos Marchant de Arica como la nueva ganadora de la categoría de Música del Global Teacher Prize Chile 2021.

Gracias a su labor, ha logrado empoderar a sus estudiantes con la música y los ha llevado a presentarse fuera de sus salas de clase. Tal ha sido impacto dentro de su comunidad, que este año recibió el reconocimiento del Ministerio de Educación como Docente Destacada Regional.

“Ganar este reconocimiento me hace sentir muy orgullosa de haber tenido en mi vida a grandes maestros que me inspiraron a ser perseverante y dar todo de mí, incluso cuando las condiciones de trabajo no siempre han sido favorables”, comentó la profesora Jiménez.

"Llegar a ser parte del Global Teacher Prize Chile, especialmente en este período de crisis sanitaria y pandemia, es sembrar la idea de que existen muchos docentes que en forma silenciosa buscan generar un cambio en la vida de sus estudiantes, y ponen a prueba constantemente sus capacidades para crear espacios mágicos de inspiración para tantas generaciones", reconoció.

Reconocimiento a la labor docente

“Los finalistas de este reconocimiento representan y demuestran lo transformadora que es la profesión docente en nuestra sociedad. El caso de Maritza Arias nos muestra cómo desde la astronomía ha aportado al desarrollo integral de sus estudiantes y desde su rol, ha impactado en el futuro profesional de muchos de sus alumnos. Estamos orgullosos de poder compartir su historia y a través de ella, reconocer a miles de docentes”, destacó Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar.

En tanto el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, afirmó que este premio “es un reconocimiento a todos los docentes que se esfuerzan día a día por innovar y por incorporar nuevas técnicas. Vimos ejemplos maravillosos en esta premiación. Para el Ministerio de Educación es un orgullo poder reconocer en esta instancia a los profesores y profesoras que día a día entregan lo mejor de sí para sacar a sus niñas, niños y jóvenes adelante”.

Asimismo, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, destacó que “ser profesor es una de las profesiones más maravillosas e importantes de una sociedad, por cuanto el futuro de ella se juega en gran parte en la educación que se le entregue a las nuevas generaciones. En un contexto, además, en el que se hace necesario que entre todos hagamos los mayores esfuerzos por atraer a jóvenes talentosos a estudiar carreras de pedagogía, es que valoramos tremendamente este tipo de iniciativas, que permiten relevar el rol que tienen los profesores”.

En la misma línea, la directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, Claudia Uribe, afirmó que “el Global Teacher Prize Chile es una gran iniciativa que reconoce y hace visible el gran trabajo que hacen las profesoras y profesores inspirando, cambiando vidas, dando esperanza y abriendo oportunidades para miles de niños y niñas. Está en todos nosotros dignificar su gran labor y agradecer su dedicación”.