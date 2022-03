¿Cómo cargar correctamente tu computador para no dañar la batería?

Con la llegada del coronavirus, sin dudas el uso de computador se volvió parte de la vida cotidiana. El teletrabajo, la educación a distancia, reuniones sociales e incluso la telemedicina se hicieron parte de este nuevo mundo, en donde la tecnología y la digitalización se volvieron parte fundamental de procesos que antes se hacían presencialmente.

En este contexto, la demanda de computadores y las horas que se empezó a estar frente a una pantalla se incrementó considerablemente. Por lo mismo, expertos hicieron una serie de recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería del computador y así, enseñar a la población que es lo mejor a la hora de utilizar prolongadamente tu aparato.

Cabe mencionar, que existen diferentes tipos de cargadores de notebooks por lo que es esencial elegir el adecuado para tu computador y que, en lo posible, sea original a la marca para su compatibilidad.

Un ejemplo de esto es el cargador notebook HP de los cuales existe una variada gama según las necesidades y el tipo de notebook que desees cargar. Siempre es necesario leer bien las especificaciones de cada cargador para no errar en la compatibilidad que este pueda tener con tu aparto. Así también, por ejemplo el cargador notebook Lenovo mostró diferentes variedades que se ajustan correctamente a sus equipos y que ofrecen una carga correcta de la batería de cada aparato.

Francisco Goic, product manager de SP Digital, afirma que "una de las prácticas más fatales para la vida útil de una batería es dejarla descargada, con un 0% de energía, por periodos prolongados. Un notebook o teléfono inteligente que lleva guardado meses en un cajón va a ver su duración de batería perjudicada enormemente. Otro punto importante para mantener la vida útil de la batería es evitar las altas temperaturas, es importante mantener nuestro computador alejado de focos de calor, como dejarlo al sol, utilizarlo tapando sus ventilaciones como al estar sobre la cama somete a todos sus componentes a una temperatura que con el tiempo va a disminuir la vida útil de toda la máquina".

Además, agrega que "a nivel de software es importante gestionar la batería, por ejemplo utilizar las ayudas de Windows para que el computador entre en modo hibernación cuando no lo estemos usando, no dejar la pantalla (el elemento que más energía usa) prendida todo el tiempo, disminuir su brillo, no tener múltiples programas corriendo en segundo plano que usan energía sin motivo alguno".

Con respecto a cómo cargar eficientemente un notebook que se utiliza harto, el experto indica que "en promedio la vida útil de una batería de notebook debiese ser alrededor de los 1.000 ciclos de carga, por tanto 1.000 procesos de carga y descarga. Antiguamente dejar la batería conectada de manera permanente, aunque ésta estuviese al 100% podía afectar su vida útil, pero hoy la tecnología ha avanzado y ya no existe problema con ello, por tanto, utilizarlo de manera conectada cuando nos sea posible nos va a ayudar a demorar más en pasar por el ciclo de carga y descarga que con el tiempo disminuye la vida útil de la batería".

Cabe destacar, que uno de los principales problemas de baterías es sobrecalentamiento que se puede provocar por el ambiente o el trabajo excesivo que está haciendo tu computador, por lo que es necesario darle un descanso antes de seguir ocupándolo.