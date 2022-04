Blue Boat: iniciativa busca realizar una acción concreta para la mitigación del cambio climático con la protección a ballenas

“Our Ocean, Our People, Our Prosperity” (“Nuestros Océanos, Nuestra Gente, Nuestra Prosperidad”) son las frases inspiradoras que guiaron la séptima conferencia sobre la protección de los océanos el 13 y 14 de abril en Palau. En la ocasión, la secretaria ejecutiva de la ONU en Cambio Climático, Patricia Espinosa, pidió a los países que redoblaran sus esfuerzos para proteger a los océanos y las costas, a partir de sus planes nacionales de acción climática. "El océano nos ha alimentado y sostenido durante siglos, y no podemos seguir contaminando y saqueando sin tener en cuenta las consecuencias", dijo.

La conferencia Our Ocean es una instancia clave donde países, la sociedad civil e industrias asumen nuevos desafíos y ambiciosas metas para la protección de los océanos y el medio ambiente. En este contexto, la canciller Antonia Urrejola, presentó The Blue BOAT Initiative; proyecto emblemático del Ministerio de Medio Ambiente y Fundación MERI, como una acción concreta del Compromiso País para la protección de los océanos que marcará un antes y un después en el uso de tecnología para la conservación de los ecosistemas marinos.

The Blue BOAT Initiative tiene como objetivo instalar y conectar en Sudamérica el Primer Sistema de Alerta Temprana de Presencia de Ballenas con tecnología de vanguardia capaz de alertar en tiempo real a las embarcaciones de la presencia de estos cetáceos, con el propósito de evitar posibles colisiones y proteger a estas especies clave para la captura de toneladas de dióxido de carbono presentes en la superficie. Las boyas medirán el impacto del cambio climático en los océanos a través de la instalación de sensores oceanográficos.

“Más de tres mil millones de personas dependen de los ecosistemas marinos y costeros para subsistir. Los océanos, gracias a la acción de las ballenas, absorben el 30% del CO 2 producido por el ser humano, ayudando a reducir la contaminación y el calentamiento global”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Sonia Español Jiménez, directora ejecutiva Fundación MERI, agregó que “se trata de boyas inteligentes equipadas con hidrófonos, sensores oceanográficos y transmisores que comenzarán a operar, como piloto, en Patagonia Norte. La colocación de la primera boya en septiembre de 2022 será un hito para Chile y una referencia a nivel mundial de acciones concretas para la protección efectiva del medio ambiente”.

Esta iniciativa comenzaría a operar en septiembre de este año con la instalación de la primera boya, después de cinco años de desarrollo por parte de la Fundación MERI. Este proyectado ha marcado presencia en diversas conferencias internacionales sobre la protección de los océanos, junto a científicos dedicados a la investigación de los ecosistemas marinos.