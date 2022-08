Miopía en niños ha aumentado tras al encierro en pandemia

Galia Gutiérrez, oftalmóloga de Clínica Las Condes, afirmó que “los niños están usando más lentes, no solo por las pantallas sino por el encierro. Han tenido poca actividad al aire libre, lo que ha hecho que aumenten los problemas de visio-refracción, especialmente las miopías. Los niños que ya eran miopes, progresaron, y los que no, empezaron a usar lentes”.

La importancia de detectar a tiempo problemas de visión en niños

En ese sentido, la profesional comentó que “en ese período, lo que debemos pesquisar es que no haya ningún defecto que altere la visión. Los principales defectos son de visio-refracción, problemas de lentes. Un problema de lente no corregido puede derivar en que un niño de 10 años llegue y ya no podamos corregir su vista, ya que no desarrolló todo su potencial visual, quedó limitado”.