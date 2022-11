Capacitan digitalmente a personas mayores de la comuna de San Joaquín

Cerca de 50 adultos mayores de la comuna de San Joaquín fueron capacitados digitalmente, gracias a un convenio de cooperación y asistencia técnica entre el Campus Santiago de la Universidad de Talca y dicha Municipalidad.

Los adultos mayores asistieron a clases presenciales, en las que aprendieron cómo crear un correo electrónico, utilizar las funciones básicas de un computador, comprar y pagar online, realizar búsquedas, mandar audios, crear y postear contenido en redes sociales, y usar su clave única para realizar trámites en línea.

Este es uno de los talleres que se dictan bajo el convenio entre ambas instituciones, y en específico buscó entregar herramientas para su autonomía y el desarrollo de un envejecimiento activo.

“Me ha servido bastante, aunque me ha costado un poco a mis 75 años. Antes, no sabía ni mandar mensajes por teléfono ni usar el WhatsApp, y ahora me escribo con mis amigas todos los días", comentó Margarita Valdés, presidenta del Club del Adulto Mayor San Gregorio quien participó de la iniciativa.

Por su parte, Luis Cáceres, valoró el apoyo de los tutores. “Nos explicaban una, dos y hasta tres veces, hasta que entendíamos. Yo no sabía nada y ahora ya manejo el computador y el celular, de hecho, hablo por Whatsapp con mi hermano todos los días. Antes me sonaba el teléfono y no sabía que eran mensajes que me llegaban. Me ha mejorado la vida”, evidenció.

Para finalizar este proceso, los adultos mayores participaron de una ceremonia de egreso y certificación en alfabetización digital.

El alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, felicitó a los adultos mayores que se atrevieron a asistir al curso, y manifestó que, “estamos muy contentos de estar realizando este trabajo conjunto con la Universidad de Talca. Esta es una instancia en la que realmente el trabajo mancomunado, la coordinación de esfuerzos, da frutos positivos para la comunidad”.

Por parte de la casa de estudios, la directora del Campus Santiago, Patricia Rodríguez, indicó que “durante el 2022 hemos desarrollado un conjunto de actividades para ir en apoyo de los grupos más vulnerables de nuestro territorio, con capacitación, asistencia técnica y acompañamiento, como en este taller que buscó apoyar el desarrollo de habilidades, que les permitan estar conectados a un mundo global.”







En ese sentido, se espera seguir trabajando para potenciar el conocimiento y la adaptación de personas mayores a las nuevas tecnologías.