62% de los chilenos que no reciclan declara no hacerlo por falta de infraestructura

Con un evento realizado en Fundación Chile, el Pacto Chileno de los Plásticos lanzó la Semana del Reciclaje, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, instancia que pretende visibilizar el problema de la contaminación por envases plásticos y las soluciones y herramientas que están en manos de la ciudadanía para enfrentarlo, incluyendo el avanzar en su reúso y reciclaje.

En la oportunidad se presentaron los resultados del estudio “Reciclando-Ando” realizado por el Pacto Chileno de los Plásticos junto a GfK Chile, el cual profundiza sobre los hábitos de las personas y percepción de las acciones públicas y privadas en relación al reciclaje.

El estudio revela que si bien las problemáticas ambientales como el cambio climático pierden relevancia en lo cotidiano frente a otras amenazas más inminentes -como es el caso de la delincuencia y la desigualdad económica-; la protección del medio ambiente continúa encabezando la lista de causas ciudadanas.

ara hacer frente a estas problemáticas el 75% de las personas exigen un mayor compromiso por parte del Estado, seguido por las empresas o instituciones privadas con un 51%.

Carolina Cuneo, head of Marketing & Consumer insights de GfK Chile, señaló que es clave conocer qué sucede con los consumidores en Chile en materia de reciclaje y que el estudio realiza un zoom en la materia con datos recientes que se levantaron en octubre de 2022.

“Resulta clave entender las necesidades de las personas y el contexto en que se desarrollan. Hoy la gente ha vuelto a poner el foco en su cotidianeidad, en sus necesidades. El desafío es cómo hacemos que el reciclaje se instale en el día a día de las personas”.

El estudio además mostró que un 69% de las personas declaran reciclar actualmente, acción que registra un aumento en 14 puntos porcentuales desde marzo de 2022.

El plástico, en tanto, es el material más reciclado (83%) seguido por el vidrio, y siendo los puntos limpios el principal destino de los residuos reciclados (77%).

No obstante, la infraestructura disponible es considerada la mayor barrera para el reciclaje, y el 62% de los encuestados que no reciclan declara no hacerlo porque no tienen un punto limpio cerca. Llama la atención, dentro de los resultados del estudio, que los jóvenes menores a 35 años reciclan menos que los segmentos etarios mayores.

Por su parte el gerente general de Fundación Chile, Hernán Araneda, se refirió a la importancia de la economía circular y a la trayectoria del Pacto Chileno de los Plásticos.

Una de las cuatro metas del Pacto Chileno de los Plásticos es que 1/3 del packaging plástico domiciliario y no domiciliario sea efectivamente reciclado, reusado o compostado, y en Chile estamos reciclando un 9,6% de los plásticos que consumimos (de acuerdo al último estudio de Asipla del año 2020), por lo que el desafío sigue siendo grande.







"La Economía Circular evita impactos sobre los ecosistemas y brinda muchas oportunidades para cumplir con los compromisos climáticos, al tiempo que aporta en materia económica, al crecimiento del PIB y la creación de empleos. Es tiempo de actuar y que todos seamos parte”, afirmó el ejecutivo.

“Las metas de todos los Pactos en el mundo están alineadas con ese fin. Chile ha sido el primer país de Latinoamérica que creó un Pacto de los Plásticos, hay muchos países de la región mirando a Chile, el país ha mostrado un liderazgo a nivel global", señaló Carolina Fernández, International Partnership Manager de WRAP.

Semana del Reciclaje

La Semana del Reciclaje se llevará a cabo entre el 17 y el 27 de noviembre en Santiago, y dentro de las actividades programadas destacan las limpiezas ciudadanas del Parque Cerros de Renca y de la ribera del Río Mapocho en Lo Barnechea.

Además, un Festival del Reciclaje en Parquemet con música en vivo de bandas como Matanza, Cigarbox Man y los Fi, obras teatrales, charlas sustentables, talleres de upcycling y una feria de emprendedores. Las actividades son gratuitas y tienen como objetivo generar un movimiento del reciclaje y la sustentabilidad en nuestro país.

Inspirados en el “Recycle Week” que se lleva a cabo todos los años en Reino Unido, la Semana del Reciclaje es organizada por el Pacto Chileno de los Plásticos.