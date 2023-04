Horario de invierno: ¿Qué hacer si mi teléfono no cambió automáticamente la hora?

Tras el término del horario de verano, este sábado 1 de abril los relojes deberán retrasarse una hora en todo Chile, a excepción de la Región de Magallanes. Así lo indica el decreto firmado en 2018, el cual añade que el horario de invierno se extenderá hasta el 2 de septiembre de 2023.

Atención con esto, porque si bien hoy todos los aparatos tecnológicos, con conexión a internet, están configurados para cambiar de manera automática el horario según el día indicado, expertos en tecnología señalan que existen remotas posibilidades de que algunos equipos o dispositivos no lo realicen.

“Al menos en este año, Chile no ha hecho modificaciones sobre las fechas en que se ajustan los relojes, por lo tanto, la mayoría de los dispositivos debería actualizarse en forma automática sin problemas. De todas formas, podría darse la eventualidad de que un teléfono no ajuste bien la hora si no le han hecho actualizaciones en muchísimo tiempo”, explica Nicolás Silva, CTO de Asimov Consultores.

Pero, ¿cómo configuro mi teléfono si este no cambió la hora? El experto entrega una serie de pasos para configurar de manera manual el nuevo horario, de acuerdo al sistema operativodel dispositivo:

En iOS:

1) Ingresa a Configuración, luego opción General y finalmente, selecciona Fecha y hora.

2) Desactiva el Ajuste Automático

3) Cambia la Zona Horaria.

4) Escoge la opción La Paz, Bolivia, la cual es UTC -4. Este es el nuevo horario que

corresponderá a Chile.

En Android:

1) Ingresa a Configuración, luego opción Sistema y finalmente, selecciona Fecha y hora

2) Desactiva el Ajuste Automático,

3) Cambia la Zona Horaria.

4) Escoge la opción La Paz, Bolivia, la cual es UTC -4. Este es el nuevo horario que

corresponderá a Chile.