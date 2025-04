All New MG3 y su nueva era con versión a combustión renovada y primer modelo híbrido

Ha llamado la atención a nivel internacional por su diseño moderno y tecnología de vanguardia y ya está en Chile. El All New MG3 llegó para iniciar su nueva era que combina una estética renovada, soluciones de movilidad innovadoras y un gran rendimiento.

Disponible en 4 versiones, 3 a combustión y una híbrida, el modelo ofrece es una interesante opción para los usuarios que buscan un vehículo de entrada a buen precio y con un look deportivo y colorido que marca presencia.

Las variantes a combustión MT COM, CVT COM y CVT LUX destacan por su motor 1.5 litros que entrega una buena potencia y un consumo razonable, ideal para la ciudad, fácil de estacionar y maniobrar en espacios reducidos.

Eficiente versión híbrida

La gran novedad además es el All New MG3 Hybrid, el primer híbrido no enchufable (HEV) de la marca. Este modelo destaca por su excepcional rendimiento, ofreciendo una mayor eficiencia en el uso de la gasolina, lo que lo convierte en una opción más económica para los conductores.

Su diseño innovador permite que el vehículo funcione parcialmente en modo eléctrico a velocidades urbanas, lo que no solo mejora el rendimiento de combustible, sino que también reafirma el compromiso de la marca con la reducción del impacto ambiental.

El MG3 Hybrid combina un motor a gasolina de ciclo Atkinson de 1.5 litros con un potente motor eléctrico, generando una potencia combinada de 191 HP. Esta configuración asegura un rendimiento sorprendente, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos y ofrece un consumo de combustible altamente eficiente, alcanzando 43.5 km/L en ciudad. Su sistema auto-recargable gestiona de manera inteligente la energía, brindando una conducción más potente y eficiente.

Diseño y tecnologia

En cuanto a las características compartidas, ambas versiones presentan un diseño interior cómodo con un largo de 1.80 metros y una distancia entre ejes de 2.57 metros, ofreciendo un espacio generoso con un maletero de 293 litros. Están equipadas con tecnología avanzada que incluye una pantalla de infoentretenimiento de 10.25” y un panel de instrumentos digital de 7”.

Además, ambas versiones vienen con integración para Apple CarPlay® y Android Auto®, botón de encendido y volante multifunción de ecocuero. Los sistemas de asistencia al conductor, como sistema ADAS (MG Pilot), proporcionan características como Asistencia de Mantenimiento de Carril y Control de Crucero Adaptativo, asegurando que cada viaje sea seguro y cómodo.

“Con el lanzamiento del All New MG3 ampliamos nuestra oferta y reafirmamos nuestro compromiso con un futuro sostenible en la movilidad, especialmente con la versión híbrida no enchufable. Estos modelos están diseñados pensando en un público joven que busca su primer auto; son seguros, fáciles y cómodos de manejar, además de económicos. Es la opción ideal para quienes desean adentrarse en el mundo automotriz con estilo y responsabilidad con el medio ambiente y con el bolsillo”, comentó Andrés Urrutia, product manager en SAIC Motor Sudamérica, fabricante y representante de MG Motor en Chile.

La marca refuerza así su compromiso con un futuro más sostenible e innovador, ofreciendo vehículos que combinan estilo, tecnología avanzada y conciencia ambiental, dejando altas expectativas para este año.