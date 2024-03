A partir de marzo, proliferan las ofertas de empleos fantasmas recibidas por WhatsApp

Con la llegada de marzo, proliferan las ofertas de empleos fantasmas, destinadas a estafar a postulantes a trabajos, robarles información y dinero.

Entre las plataformas que más utilizan los timadores para este fin está WhatsApp, que en el último año se ha convertido en la principal vía para difundir avisos de empleos que no existen. Luego le siguen LinkedIn y Gmail.

“Estas estafas se mantienen durante todo el año y tienen un alza en marzo, porque muchas personas salen a buscar trabajo después del verano”, explica Carlos Henríquez, director comercial de la empresa de reclutamiento y selección laboral SOS Group.

“Los estafadores aprovechan el contexto de alto desempleo. Lo dramático es que pueden ser engañadas personas cesantes, que podrían caer en la estafa por su ansiedad por encontrar trabajo”, advierte el ejecutivo.

Los estafadores por WhatsApp habitualmente envían una oferta de empleo con un sueldo muy atractivo a través de un link para clickear. Así, instalan un programa espía y roban las claves de cuenta corriente, tarjetas de débito o crédito del postulante.

Otra vía es solicitar que el postulante transfiera dinero para financiar cursos de capacitación o exámenes de salud, supuestamente necesarios para el cargo. Una tercera modalidad es que piden llenar formularios con datos personales y bancarios, con los que pueden suplantar la identidad para sacar préstamos o realizar comprar con tarjetas de crédito desde el extranjero.

Consejos

El experto entrega recomendaciones para no caer en estafas de empleos fantasmas ofrecidos vía WhastApp y otras plataformas digitales:

– No responder mensajes con ofertas laborales recibidas por WhatsApp provenientes de códigos de celular que no sea +569 de Chile, a no ser que se haya postulando a un trabajo en otro país. “Gran parte de las estafas son desde códigos del extranjero”, explica.

– Si se recibe una oferta laboral por WhatsApp desde un celular con código de Chile, hay que solicitar el nombre del reclutador, la empresa y pedir su correo electrónico, para luego verificar que se trata de un reclutador de una empresa formal.

“Se puede llamar por teléfono a la empresa para confirmar si existe el reclutador, ver que su correo electrónico sea corporativo y coincida con la web de la empresa o buscar al reclutador en LinkedIn para confirmar que pertenece a la empresa y tiene un historial de ofertas laborales anteriormente publicadas”, aconseja Henríquez.

– Si se recibe un mensaje de un reclutador vía WhatsApp, verificar que sea desde una Cuenta de Empresa, lo que dará formalidad a la propuesta laboral.

“Los reclutadores reales primero publican la oferta laboral en un portal de empleo o web de la empresa, y luego contactan por WhatsApp a quienes postularon”, dice Henríquez.

– Nunca pinchar un link o enlace recibido por WhatsApp o correo electrónico para postular a un empleo, porque puede derivar en la instalación de un programa espía en el celular o computador, el robo de datos y claves digitales.

– Jamás completar formularios que pidan datos bancarios para postular a un trabajo. Tampoco transferir dinero para financiar la entrevista laboral, capacitaciones o realizar exámenes de salud preocupacionales.

– Descartar ofertas laborales con sueldos excesivamente altos y poco realistas para el cargo. “El sueldo y beneficios que ofrece el aviso laboral se debe ajustar al mercado. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que sea una estafa”, finaliza Henríquez.