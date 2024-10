El Nobel de Física que renunció a Google y denunció los peligros de la IA para la humanidad

Sin embargo, en los últimos tiempos el profesor británico-canadiense ha venido advirtiendo de los riesgos que supone para la humanidad la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar.

Unas preocupaciones que lo llevaron a abandonar Google a mediados de 2023 y que ha reiterado nada más conocer el veredicto de la Real Academia Sueca de Ciencias.

Arrepentido

No obstante, acto seguido indicó que “también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control “.

“En este momento, (los sistemas de inteligencia artificial) no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán”, aseguró en una entrevista con la BBC.

¿Por qué impulsó una tecnología que ahora le preocupa? “Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más“, dijo en una entrevista al diario estadounidense The New York Times.