El rol de los videojuegos en la rehabilitación física y motora

Seguramente, videojuegos no es lo primero en que pensemos a la hora de hablar de rehabilitación, pero a medida que avanza la tecnología estos han demostrado ser una herramienta complementaria poderosa en estos procesos.

Un ejemplo cercano que puedo compartir fue cuando mi prima, Francisca Cabrera (hoy de 15 años), comenzó su recuperación debido a su diagnóstico de “Raquitismo Hipofosfatémico e Hipotimia”, los terapeutas en el centro Teletón donde se atiende, nos recomendaron adquirir una Nintendo Wii, ya que esta consola no solo ofrecía una forma entretenida de jugar, sino que también permitía realizar ejercicios suaves, con la posibilidad de mejorar la movilidad en general del sus extremidades de manera progresiva.

Si bien Nintendo no ha realizado últimamente colaboraciones enfocadas a la rehabilitación, Romina Whitlock, directora de Marketing de Nintendo en Latinoamérica en su recién paso por Chile nos indicó que la marca está en constante colaboración con empresas que se encargan de adaptar sus controles para estos fines y que recientemente en Brasil Game Show estuvieron mostrando algunos accesorios de terceras partes con estos fines.

Hoy en día, la tecnología y la robótica han mejorado aún más el campo de la rehabilitación. Herramientas como la Realidad Virtual (RV) y la Inteligencia Artificial (IA) han abierto un abanico de posibilidades que, además, se pueden ir ajustando a las diferentes patologías y grados de rehabilitación.

En Chile, la clínica Andes Salud Concepción, en colaboración con Claro Empresas, ha incorporado estas tecnologías en sus terapias, lo que permite que los pacientes puedan sumergirse en entornos virtuales inmersivos, donde la sesión se transforma en una experiencia activa y motivadora. Esta tecnología, que también se ha integrado en centros como Teletón -que cuenta actualmente con tres salas de rehabilitación virtual-, permite realizar más de 200 ejercicios, personalizados según las necesidades del paciente y monitoreados por especialistas.

Todos juegan

En otra vereda igual de importante, las consolas de videojuegos han avanzado significativamente en términos de accesibilidad, permitiendo que todos puedan jugar, sin importar sus limitaciones físicas y en su casa. Por ejemplo, el Xbox Adaptive Controller ofrece un control que puede conectarse a una variedad de dispositivos externos, adaptándose a las necesidades del usuario.

Este dispositivo fue desarrollado en colaboración con organizaciones como The AbleGamers Charity y SpecialEffect, y está diseñado para que los usuarios puedan crear una experiencia de juego personalizada. De forma similar, PlayStation presentó su Control Access para la PS5, un kit de control personalizable que permite a los jugadores adaptar los botones y joysticks para facilitar sesiones de juego más cómodas y largas, sin importar el género del título.

A nivel de juegos también hemos visto consideraciones que van más allá de la localización (traducir el juego ya sea en diálogos o subtítulos). En The Last of Us 2 (PlayStation 2020) por ejemplo encontramos más de 60 funciones de accesibilidad, que permite a personas con discapacidades visuales, auditivas y motoras disfrutar de una experiencia inclusiva. Entre las funciones que existen se encuentran las opciones para ajustar el HUD para daltónicos, una lupa de pantalla y un modo de alto contraste que facilita la identificación de personajes y objetos.

La combinación de tecnologías avanzadas y el compromiso de la industria del videojuego con la accesibilidad genera un impacto significativo en el campo de la rehabilitación. Goran Rojas, publicista en Madis Films añade que “los avances médicos que se han logrado con herramientas que fueron pensadas para el entretenimiento son extensos y están ampliamente documentados. Tecnologías como Vicon tienen aplicativos en la realidad virtual a la hora de realizar videojuegos así como realizar capturas de movimientos para determinar datos relevantes a la hora asistir a los pacientes en rehabilitación. Como faltan profesionales que logren integrar estas tecnologías que avanzan muy rápido nosotros en Madis Films realizaremos un Workshop a finales de noviembre, el cual permitirá que profesionales de las tecnologías o de las biomecánica puedan capacitarse con expertos internacionales las nuevas técnicas y alcances de estos sistemas que ya son una realidad en nuestro país.”

Como puse al comienzo de esta sección, todos juegan y es que estas innovaciones no solo facilitan la recuperación física, sino que también mejoran la experiencia de los jugadores con discapacidades, permitiendo que los videojuegos sean más inclusivos y accesibles para todos.