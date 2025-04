Frente Amplio responde a Tohá tras críticas a gestión del gobierno: “hay que mantener coherencia”

Carolina Tohá, candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, ha generado controversia dentro de la coalición oficialista tras sus críticas al Frente Amplio (FA) en el marco de las primarias del progresismo.

Durante una entrevista con Súbela Radio, Tohá señaló que el FA demostró inicialmente “inexpertise” en su gestión gubernamental, afirmando: “Creo que no es una acusación, es un hecho”. También subrayó que el Socialismo Democrático (SD) jugó un papel fundamental en la administración actual: “El Gobierno no habría podido remontar si no hubiera tenido el aporte que el Socialismo Democrático entregó”.

Estas declaraciones provocaron reacciones negativas dentro del FA, cuyos miembros consideraron los comentarios de Tohá como un intento de marcar distancia y cuestionaron su postura frente a la unidad de la coalición. La diputada Gael Yeomans expresó su desacuerdo en entrevista con 24 Horas, recordando la actitud de Gabriel Boric cuando era candidato presidencial: “Este tipo de pronunciamientos me parecen distantes a la actitud que ha tenido el Presidente Boric, cuando abogó por poner la unidad por delante, por ampliar la base de apoyo, por generar fuentes de diálogo”.

Yeomans añadió: “Creo que hay que mantener coherencia. No podemos renegar de lo que hemos construido, al contrario. La ciudadanía aún nos sigue viendo gobernando conjuntamente”, para agregar: “No busquen el ataque hacia el Frente Amplio como una forma de enfrentar la primaria”.

Por su parte, Andrés Couble, secretario general del FA, también se refirió a las palabras de Tohá, señalando: “Me sorprenden un poco las declaraciones, en el sentido de que hemos planteado una primaria con altura de miras, con la idea de construir una coalición que se proyecta en el futuro”.

Además, respondió directamente a las críticas de Tohá al FA, recordando episodios controversiales ligados al SD, como el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “Si quisiera caer en la misma cancha, podría hacer un repaso de los momentos muy difíciles que pasó el Gobierno por hechos vinculados a personas de su llamado Socialismo Democrático,”.

A pesar de las críticas internas, el Presidente Gabriel Boric adoptó un tono conciliador y minimizó las tensiones entre los bloques del oficialismo. En declaraciones realizadas durante su visita de Estado a Brasil, Boric sostuvo: “No me preocupa en absoluto, porque yo lo que quiero es que el progresismo sea mayoría. Y para ser mayoría hay que ir más allá del gobierno. Me parece que todos los candidatos de la primaria tienen que marcar sus énfasis. Así que, bienvenido sea, yo no voy a entrar en polémicas con ellos”.