Actores públicos y privados se reunieron para abordar la revolución tecnológica

Más de 40 empresas del sector tecnológico y 1.100 asistentes se reunieron en la primera Cumbre Tecnológica Inacap-ACTI 2024, que tuvo lugar los días 19 y 20 de noviembre en la Sede Central de Inacap. El encuentro se enfocó en la revolución impulsada por tecnologías como la Inteligencia Artificial, los Servicios Cloud y la Ciberseguridad, con el foco de difundir las posibilidades que estas abren para el desarrollo de nuestro país.

Esta fue la primera ocasión en que tantos actores públicos y privados de la industria tecnológica se reúnen junto a la academia para democratizar el conocimiento sobre los avances de la era digital a una audiencia compuesta por profesionales, técnicos, docentes, estudiantes y todos quienes quieran saber más de estos cambios que avanzan aceleradamente.

Entre los principales expositores destacaron como Keynote speakers el Presidente de Digevo, Roberto Musso, y el Global General Manager de Coursera for Campus, Scot Chadwick. También expusieron expertos como la Integrante de la Mesa de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Sandra Guazzotti; el VP de Soluciones de Microsoft Latam, Sergio Rademacher; y el Head of Solutions of Architecture – South of Latin America de Amazon Web Services (AWS), Rafael Latje, entre otros.

Como balance de esta cumbre, el rector del organismo educativo, Lucas Palacios, afirmó que “fue un gran éxito que nos permitió remecer al ecosistema, y que además nos servirá como línea de base para las cumbres que vendrán. Para instaurar una

mentalidad digital en la población y formar en aquellas competencias que demanda la revolución tecnológica, necesitamos esfuerzos sostenidos en el tiempo y en el que converjan la academia, el Estado y los sectores productivos y de servicios”.

La Cumbre Tecnológica de este año constó de charlas tech, breves exposiciones donde expertos, ejecutivos y empresarios del rubro tecnológico compartieron sus experiencias y descubrimientos. Paralelamente a las charlas y paneles, las empresas participantes presentaron sus productos y servicios en una feria tecnológica.

Respecto de los tópicos de la cumbre, Francisco Guzmán, presidente de ACTI, destacó que “en las charlas y ponencias hubo mensajes transversales, como la certeza de que la IA no logrará milagros por sí sola, sino que desplegará sus aportes al bienestar general si es trabajada bajo lógicas colaborativas. También hubo bastante consenso en que la IA no debe ser vista como una amenaza sino como una oportunidad para todos los sectores productivos, y que es necesario democratizar el conocimiento para disipar ese temor”.

Durante el transcurso de la cumbre, fue lanzada Open Gateway, una iniciativa que busca facilitar el desarrollo de aplicaciones y servicios que funcionen en cualquier dispositivo. Durante la ceremonia, ejecutivos de los operadores (Claro/VTR, Entel y Movistar) presentaron su oferta de APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) para el mercado chileno, contando los casos de negocio y nuevas oportunidades de colaboración.

Para las versiones siguientes, los organizadores esperan avanzar en propuestas concretas para aprovechar la reconocida infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país para que la transición digital sea beneficiosa para todos.