Regalos para gamers en Navidad: Una guía para los que no juegan

Cada Navidad surge en gran parte de mis amigos y amigas la misma pregunta: ¿qué le puedo regalar a un gamer cuando no sé nada de eso? Si alguna vez has dicho cosas como “¿El Mario sirve para la Play?” o te has perdido en la jerga de consolas y accesorios, no te preocupes: aquí tienes una lista de ideas para acertar con ese regalo especial.

Y un consejo rápido: cuidado con los Funko Pop. Este camino es complicado, porque no hay punto medio: o los aman o los odian. Si no estás seguro, mejor opta por algo más práctico.

Regalos prácticos y experiencias inolvidables para gamers

Tarjetas microSD temáticas

Perfectas para usuarios de Nintendo Switch, las microSD de Western Digital inspiradas en Pokémon son funcionales y adorables. Y créeme, que si no tiene Switch, la va a amar igual. Desde $20.000 según capacidad estas tarjetas aseguran que nunca falte espacio en los dispositivos.

Calcetines

Una crece y empieza a apreciar los calcetines y ahora se ha convertido en un clásico navideño reinventado con estilo, inspirándose en series, películas y como no, videojuegos. Una recomendación son los de SockLabs que tiene una colaboración con 31 minutos, que todos sabemos deberían explorar el mundo gamer.

Audífonos

No es un tema menor dentro de quienes jugamos y es que el audios es fundamental, por lo cual si quieres regalar audífonos mi opciones es siempre una: HyperX. Hay modelos para todos los presupuestos y creo que los Cloud Stinger 2 son una tremenda alternativa.

Slim Soundbar

Sabemos lo importante que es el audio y recientemente Samsung presentó su línea Ultra Slim, diseñada para integrarse perfectamente con televisores. Con solo 38 mm de altura, su diseño ultra delgado y minimalista es ideal para gamers que quieren una experiencia de entretenimiento inmersiva sin sacrificar espacio.Su precio referencia bordea los $300.000

Celulares y gamers

Este es un apartado bien interesante ya que no necesariamente los celulares más potentes son gamers como tal. Algunos tope de línea se enfocan en gran batería, gran cámara y hasta gran procesador, pero no tiene el componente gamer. Por lo mismo, dos equipos que si se concentran en este nicho son el Infinix GT20 Pro (que ronda los $400.000) y el ZTE nubia Neo2 (que supera levemente los $200.000) no necesariamente son los más potentes del mercado, pero si tienen una estética y funcionalidad enfocada en los jugadores.

Ahora si lo que buscas son teléfonos para niños o adolescentes, es decir un primer teléfono, la serie Redmi de Xiaomi parte en los $100.000 y creo que es una buena alternativa, lo mismo que la serie Magic de honor, que parte en los $200.000 y permite jugar juegos casuales y estar conectado y acceder sin problemas a aplicaciones de mensajería.

Lámparas LED temáticas

Desde el cubo de interrogación de Super Mario, o los personajes de Minecraft, hasta diseños minimalistas del logo de Xbox, estas lámparas decoran e iluminan cualquier setup gamer. Muchas tiendas en los malls tienen estos accesorios en sus secciones de tecnología/videojuegos o juguetes, como para que te des una vuelta en esos pasillos

Controles

Recuerdo perfecto como mi control dejó de estar al 100% después de unos intensos matchs en Mortal Kombat, por lo que tener un control extra nunca, de verdad, nunca, está demás. Averigua qué consola es y de ahí partes. Los vas a encontrar en el retail, en grandes supermercados y obvio en tiendas de nicho, donde seguramente te vas a topar con ediciones especiales. Y si sabes que tiene PS5 y ves el DualSense conmemorativo de los 30 años, compralo. Va a ser un regalo que va a valer por navidad, cumpleaños, aniversario, etc.

Si sabes que tienen Nintendo Switch hay varias opciones especiales también y que permiten “vestir” la consola por lo que también son alternativas, al igual que los Pro Controller que son bastante útiles según el juego. Por el lado de Xbox la oferta es un poco más limitada. Mi recomendación aquí son las alternativas de colores para con esto realzar la consola.

Notebooks

Acá podemos conseguir un premio doble: tremendo regalo para navidad y una gran herramienta para los estudios. No voy a intentar marear con especificaciones técnicas, por lo que nombraré un par de datos y seguramente la mejor opción es ver con alguien si esto se ajusta a lo que quieres entregar, ya que el abanico de notebooks es muy amplio, lo mismo que sus precios y prestaciones. Notebook HP 14-EM0004LA, perfecto para estudiantes y profesionales multitarea, este equipo combina rendimiento y portabilidad. Por dentro el procesador es una AMD Ryzen 3 7320U, tiene una pantalla de 14 pulgadas y su valor bordea los $390.000.

Si buscas ahora algo mucho más gamer el ASUS TUF A15 va entregar una experiencia gaming fluida ya que por dentro cuenta con una AMD Ryzen 5 7535HS, una NVIDIA GeForce RTX 2050 y 8GB de RAM. Su precio sube a los $650.000.

Discos duros externos

Un regalo que nunca falla, especialmente para los más tech de la casa. Marcas como Kingston, Seagate y Western Digital ofrecen opciones compatibles con consolas y PC, asegurando espacio extra para juegos y contenido. ¿Mi favorito este año? El XS1000R de Kingston en su edición roja.

Mousepads XL

Estos pads extra grandes son prácticos y personalizables. Puedes elegir diseños minimalistas o temáticos de su juego favorito. También hay con luces y otro que, por un valor adicional incluso tienen para cargar puertos USB C. Están en casi todas las tiendas de tecnología minoristas.

eReader

Para el gamer que también disfruta de la lectura, estos dispositivos son ideales para explorar guías de juegos o novelas inspiradas en mundos gamers como pueden ser los universos de The Witcher o Halo. Compacto, ligero y versátil, el Kobo Libra Colour es una gran alternativa y un regalo no tradicional.

Entradas a eventos

¿Quieres regalar algo realmente especial? Las entradas a eventos también son un excelente regalo. Por ejemplo, el próximo 3 y 4 de mayo de 2025 se realizará la cuarta edición de Ludifest en la histórica Estación Mapocho. Este evento dedicado a los juegos de mesa reunirá a entusiastas y expertos de todo el mundo, convirtiéndo en una experiencia inolvidable para cualquier jugador.

Tips para regalarle a un gamer cuando no juegas