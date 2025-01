Community manager: Un rol esencial que da vida a las marcas a través de las RRSS

La conmemoración, cada 27 de enero, del Día del Community Manager, apunta a reconocer a los profesionales que realizan la gestión de comunidades digitales; encargados de crear y cuidar las comunidades en línea, donde cada like, comentario o mensaje se transforma en una conexión real. Se trata de una tarea que exige precisión en el lenguaje y una buena comunicación en la interacción con los clientes.

Hace algunos años, el CM trabajaba desde una oficina subiendo posts y resolviendo consultas o comentarios, pero actualmente su trabajo va mucho más allá. Con el boom de plataformas como TikTok e Instagram, los community manager ahora crean contenido, analizan datos y son expertos en las últimas tendencias digitales.

Según Hootsuite, las tendencias para este año indican que el 62% de los marketers priorizan la construcción de comunidades digitales, debido a que el verdadero poder de una marca está en su comunidad.

Hoy en día, lo visual domina el lenguaje de las redes sociales. Las imágenes y videos en publicaciones y reels ya no son un simple complemento, son la carta de presentación de las marcas. En un entorno donde los usuarios tardan menos de 3 segundos en decidir si interactúan con un contenido, tener piezas visuales que sean atractivas, dinámicas y directas no es solo un plus, es una necesidad.

Hoy el community manager no sólo modera comunidades, sino que también es un creador de contenido (content creator). Esto implica habilidades avanzadas en edición de video, creación de contenido para tendencias como los reels y TikToks. Pero no se debe confundir con el diseño de piezas gráficas como lo suelen hacer los diseñadores.

En estas plataformas, los usuarios esperan autenticidad y creatividad en videos que no superen los 15 segundos. Según Statista, TikTok tiene más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, lo que subraya la importancia de entender esta dinámica.

Este fenómeno ha creado la era de la “TikTokización” que ha redefinido cómo las marcas y los CM generan contenido que resuene en la comunidad. Con la atención promedio de los usuarios disminuyendo a solo 8 segundos, captar la atención inmediata se ha vuelto crucial. Esto ha llevado a los community manager a explorar formatos más dinámicos y visuales, mientras mantienen el mensaje central intacto.

En Chile y el mundo, el rol del community manager no deja de evolucionar, adaptándose a un entorno digital donde las reglas cambian constantemente. Los CM no sólo serán los guardianes de las marcas en redes sociales, sino que jugarán un papel crucial en nuevos entornos, como la realidad aumentada y los metaversos.

Por otro lado, la colaboración como embajadores (Employee-Generated Content, EGC) está marcando una nueva tendencia. Los CM se convertirán en los principales catalizadores de este tipo de contenido, promoviendo la autenticidad y humanizando las marcas desde adentro. Es un cambio que ya estamos viendo, los equipos internos y empleados se están transformando en los verdaderos voceros, mostrando la personalidad y los valores que diferencian a las empresas. Esto hace que las personas se sientan más conectadas y confiadas al interactuar con las marcas.