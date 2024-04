Trastornos del Espectro Autista (TEA): ¿Cuáles son las primeras señales que se pueden observar?

Cada día existen más avances para detectar el trastorno del espectro autista (TEA). Las primeras señales se pueden detectar entre los 12 y 18 meses de edad y están relacionadas generalmente al desarrollo comunicativo y social de niños y niñas.

Así lo explicó José Sazo Ávila, académico de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Talca, quien indicó que los signos se observan de manera conjunta y no solo tiene que ver con la comunicación verbal. “Un niño que no habla no significa que tenga una señal de alerta de autismo, sino que se conjugan otras cosas, como el uso de la mirada, de gestos, el juego, la reciprocidad de la interacción y el enganche que uno siente con los niños tempranamente, antes del lenguaje”, precisó.