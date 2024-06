Invitan a personas del espectro autista a participar de concurso de relatos 

En el marco del Día Internacional del Orgullo Autista, este 18 de junio, Fundación Wazú invita a participar del concurso literario “Orgullo Autista: 100 Palabras de Inclusión”.

La iniciativa busca visibilizar experiencias de personas en el espectro autista en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal, laboral, educacional, social, etc.

“Socialmente se cree que las personas autistas debemos ser de determinada manera, cumplir con características, comportarnos de cierta forma y tener rasgos iguales como si fuéramos creados en serie, sin entender que esta condición es tan amplia y diversa, que nunca conocerán a dos autistas iguales y es esa diversidad la que queremos conocer a través de los textos que nos envíen”, explica Constanza Figueroa Mora, periodista de la fundación y mujer autista.

“El autismo es una condición con la que se nace, no se cura, no es a causa de vacunas ni por ‘madres neveras’ o cuánta cosa que se inventa o sale en internet. Si socialmente se logra entender eso, esta neurodivergencia ya será naturalizada y no necesitaremos estar exigiendo cosas que por obviedad deberían ser derechos”, agrega.

Podrán participar personas autistas que residan en Chile y sin límite de edad. Los textos deben ser originales e inéditos, con un máximo de 100 palabras, escritos en español.

Se deberán enviar en formato de documento Word o PDF al correo electrónico hola@fundacionwazu.cl con el asunto “Concurso Orgullo Autista”. Si desean pueden adjuntar fotografía o imagen para publicar junto al texto.

Los participantes deberán contar su experiencia personal como personas orgullosas de ser autistas, con temática libre y que pueden estar relacionados al mundo laboral, educativo, social o personal, entre otros.

El plazo de recepción de los textos finaliza el viernes 14 de junio.