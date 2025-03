Olimpiadas Especiales Chile en Turín 2025: destacada participación de deportistas con 8 medallas

No paran de caer las medallas para el Team Olimpiadas Especiales Chile en estos Juegos de Invierno de Olimpiadas Especiales Turín 2025. Luego de la tremenda primera jornada de la competición, sólo 24 horas le bastaron a los atletas chilenos para conseguir 4 nuevas medallas.

En total la delegación nacional suma 8 medallas. 6 son de oro, 1 de plata y otra de bronce. Los nuevos triunfos de la segunda jornada de estos Juegos llegaron desde el equipo de esquí alpino con el oro conseguido por Olivia Gómez. La atleta, proveniente de la región de la Araucanía, logró consagrarse como la mejor en su categoría con un tiempo de 1 minuto y 15 segundos.

“Me siento muy emocionada porque me había puesto muy nerviosa al comenzar la carrera pero al final todo salió muy bien. Cuando me pasaron la medalla lloré y me emocioné harto. Me siento muy bacán de poder estar aquí, con eso se ve que los jóvenes pueden estar aquí y ganar medallas”, contó la nueva medallista de oro, quien además es la deportista más joven de la delegación.

Las alegrías continuaron nuevamente con el equipo de snowboard, quienes mantuvieron su racha ganadora gracias a los nuevos oros de Gonzalo Escobar, con un tiempo de 2 minutos y 12 segundos, y Teresita Lira, logrando completar su carrera en 1 minuto y 21 segundos. Por su parte, el osornino Juan Guentrutripai consiguió la medalla de plata, la que se suma a su bronce obtenida en la primera jornada.

Para la tercera jornada, el Team Olimpiadas Especiales Chile mantiene en alto las energías para seguir sumando más medallas. Raqueta de nieve, esquí alpino y snowboard podrían dejarnos nuevas alegrías con sus finales a disputarse en el día 3 de competición.

Medallero

-Gonzalo Escobar, atleta de snowboard 2 medallas de oro

-Teresita Lira, atleta de snowboard 2 medallas de oro

-Claudia Gagliardi, atleta de snowboard 1 oro

-Olivia Gómez, atleta de esquí 1 oro

-Juan Guentitrupai, atleta de snowboard 1 plata y 1 bronce

Juegos Mundiales de Turin 2025

Del 8 al 15 de marzo de 2025, Turín, Italia, será la sede de los Juegos Mundiales de Invierno donde se demostrará una vez más el extraordinario poder del deporte para acabar con la marginación y generar inclusión y solidaridad para las personas con discapacidad intelectual y la sociedad en general.

Turín acoge así competiciones de Floorball, patinaje artístico y patinaje de velocidad. Sestriere es la sede de pruebas de esquí alpino y caminata con raquetas de nieve. En Bardonecchia están las competiciones de DanceSport y snowboard, mientras que Pragelato cuenta con esquí de fondo.

Además, Turín es la sede de la Ceremonia de Apertura (8 de marzo) y la Ceremonia de Clausura (15 de marzo), junto con eventos adicionales que incluyen la Cumbre Mundial de Liderazgo Juvenil, Atletas Saludables, el Programa de Entrenamiento de Actividades Motoras (MATP) y el Programa de Atletas Jóvenes.