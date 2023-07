La startup que busca atrapar la contaminación de estufas a leña y recuperar el aire limpio del sur

El emprendimiento de base tecnológica permite reducir hasta un 90% del material particulado que emite la calefacción con madera. Ya inició su fase de ventas y esperan atraer inversionistas para asegurar su escalabilidad.

Existe algo fascinante y magnético en torno al fuego, al punto de que probablemente no exista cultura, civilización ni baile que no haya nacido en torno a una fogata. Por lo mismo, es tan complejo eliminar la calefacción a leña, uno de los principales problemas sanitarios en urbes y zonas del sur de Chile. No se trata solo de un problema de conveniencia económica, sino que de una tradición cultural arraigada y transmitida hace milenios.

Pero si el reemplazo es tan complejo, ¿por qué mejor no se aplica tecnología a las estufas y cocinas a leña? Eso mismo pensó Josefina Díaz, hoy ingeniera civil eléctrica, pero hace once años una joven de 18 años que hacía su primer viaje “grande” como mochilera a Chiloé.

En su viaje, cuenta Díaz a Entreprenerd, fue recibida en un hogar donde lo que más llamó su atención fue una cocina a leña. Sin embargo, la magia de esas comidas y calor hogareño en Castro contrastaban al salir a la calle con ese denso velo gris de humo, que abrazaba todas las casas de la zona, alimentadas por cientos de chimeneas activas.

“Fue mi primer viaje más allá del Maule, y pude experimentar ese calorcito hogareño y cultura en torno al fuego que es mágica. Pero esperaba encontrarme con una naturaleza más prístina, y al salir lo que uno veía era contaminación. Ahí nació la idea de hacer algo”, recuerda Díaz.

Ese “algo” tardó años en materializarse. La emprendedora comenzó con el plan de un biodigestor, que luego evolucionó a un filtro electroestático. En la Universidad de Chile realizó pruebas de concepto, hasta que en 2017 inició con el desarrollo de un dispositivo capaz de instalarse a los cañones de las estufas a leña y reducir drásticamente la emisión de contaminantes. Así nació Blummo.

Ciencia aplicada

Pero, ¿qué es un filtro electroestático? la fundadora del emprendimiento usa de ejemplo un globo. Éste, al frotarse, genera electricidad estática que al acercarse al cabello, parece adherirse a él. En el invento con base científica ocurre lo mismo: se alimenta con electricidad y, al encenderse, genera la energía que obliga al material particulado que sube por el cañón a adherirse a las paredes.

Los resultados son más que destacables. Al someter su dispositivo a estudios en laboratorios de Concepción, Díaz demostró que su invento reduce en hasta un 90% la emisión del material particulado que sale de las estufas a leña a la atmósfera. En ese punto, la fundadora decidió dedicarse 100% a su emprendimiento.

“Lo más difícil es no contar con la infraestructura ni recursos para crear un producto comercial. No hay laboratorios para pruebas de conceptos, un lugar que te permita desarrollar los prototipos. Fue muy complejo encontrar lugares que tuvieran la maquinaria, pero finalmente encontré un espacio en el Taller de Molina, que es de la Universidad de Chile”, relata Josefina.

Pese a las dificultades y solo contar con recursos propios, el equipo de Blummo -ahora son 6 personas- ya vendió dos de sus primeros dispositivos. Uno está en Maipú y el otro se ubica nada menos que en la casa del alcalde de Coihayque, edil de la ciudad con peor calidad del aire en Chile, producto de la calefacción a leña.

Como meta a mediano plazo, la startup incubada por el Open Beauchef planea bajar el costo de producción de sus dispositivos y vender sus primeras 400 unidades desde su sitio web, que también sirven para cocinas a leña y parrillas. Por lo mismo, estos días se encuentran buscando inversionistas y capital para asegurar la escalabilidad de su fabricación y así aportar a la descontaminación del país y la región.

“En cinco años queremos cambiar nuestra forma, que no solo sea un producto, un electrodoméstico, sino que generar comunidades, alianzas entre empresas altamente contaminantes, que se pueda hacer asociación con tal de descarbonizar Chile de aquí al 2050. Y profundizar el desarrollo, conectando la tecnología con IoT”, cierra la founder de Blummo.