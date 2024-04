Tres emprendedores entregan consejos de oro para tener éxito en un negocio

Se estima que en Chile existen 1.186.679 de micro, pequeñas y medianas empresas según las cifras de Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin duda muchas de ellas han enfrentado distintos desafíos, principalmente para mantener sus negocios y acceder a financiamiento, en medio de un escenario económico marcado por la inflación y las altas tasas de interés.

Algunos emprendedores nacionales han logrado superar el difícil contexto actual, logrando consolidar y escalar sus negocios e incluso, muchas veces, ayudando a otras pymes. De este modo, en el marco de un nuevo Día Mundial del Emprendimiento, ellos entregan los consejos de oro que los han ayudado a alcanzar el éxito:

Hace ocho años, Gabriel Vergara fundó Smart CFO con sus propios ahorros, teniendo un objetivo claro: acompañar a las pymes en la toma de decisiones financieras. Pese a que ha atravesado importantes retos, hoy en día tiene una cartera de clientes que alcanza las 150 pymes, contratando a más de 40 colaboradores.

“El principal consejo es que puedan concentrarse sólo en su negocio y externalizar todo lo administrativo. Además, no enamorarse de la idea, si no está funcionando, hacer los cambios, pivotear e insistir las veces que sea necesario. Es importante evaluar bien cómo financiarse, ocupar capital propio o bootstrapping y no solicitar financiamiento externo al principio para retrasar lo más posible la dilución de su participación”, sostiene.

Nicolas Kunstmann cofundó Drivin en 2014, un software diseñado para eficientar los procesos logísticos de empresas con operaciones intensivas de transporte. Este software planifica, recolecta, procesa y proporciona información relacionada con los despachos de productos y servicios.

Además, interconecta a todos los actores de la cadena logística, incluyendo empresas, transportistas, conductores y clientes. A pesar de los obstáculos en el camino, Drivin ha logrado expandirse por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, atendiendo a más de 500 clientes.

“En la consolidación de un negocio, lo que siempre recomendaría, es que la suerte favorece a los que trabajan arduamente, por lo que levántate temprano y acuéstate tarde, por otro lado, cuida el flujo de caja, ya que cerrar clientes no garantiza ingresos constantes. También involúcrate en todos los aspectos de tu negocio, desde lo más básico hasta lo más complejo. Por último, elige a tu equipo con cuidado, centrándote en las personas más que en los currículums, ya que serán tus compañeros en los buenos y en los malos momentos”, añadió Kunstmann.

RedCapital nació en 2015 como una plataforma de evaluación de riesgo y financiamiento digital. Gustavo Ananía, su CEO, dejó su trabajo para lanzarse al emprendimiento con un proyecto que aporta a la inclusión financiera de más de mil pymes en 2023, no sólo de Chile sino que también de Perú y Colombia.

“Mi consejo siempre es mantener los costos bajos y aprovechar la tecnología. Aunque estemos creciendo fuertemente, hay que pensar que pueden venir vacas flacas y el dinero gastado no se recupera. Es importante entender la diferencia entre gastar e invertir para aumentar los ingresos. Además, planificar y hacer seguimiento para tomar acciones con tiempo. Finalmente estar atentos al mercado, hoy más que nunca está cambiando muy rápidamente, la competencia reacciona a nuestra propuesta de valor y la tecnología está transformando la forma en que se realizan los negocios”, concluye Ananía.