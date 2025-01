Buscan startups para desarrollar soluciones tecnológicas en el área de la construcción naval

Una nueva versión del Desafío Avante se desarrolla este 2024, un programa de innovación abierta que implementó la Armada de Chile y Know Hub, para potenciar la búsqueda de soluciones tecnológicas en la industria naval. Esto como parte de una visión estratégica para posicionar al país como un referente en esta área, mediante la colaboración de emprendedores, la academia y la industria. El proceso de selección ya está abierto y las postulaciones se reciben hasta el 6 de marzo del 2025.

Los proyectos seleccionados obtendrán apoyo financiero, así como mentoría de expertos en la industria naval, innovación y tecnología. Tendrán a su vez, la oportunidad de probar y validar sus soluciones tecnológicas en los astilleros de Asmar, el centro más importante de construcción naval en Chile. Además, participar les permitirá trabajar directamente con la Armada de Chile y actores claves del sector industrial, integrando soluciones en proyectos navales estratégicos. Proceso en el cual, recibirán apoyo para escalar sus soluciones a nivel nacional e internacional, creando nuevas oportunidades de crecimiento.

“Queremos que los participantes del Desafío Avante 04 se sientan parte de una misión importante para el país. Desarrollar soluciones innovadoras que enfrenten desafíos reales en construcción naval fortalecerá no solo a los astilleros y a la Armada, sino también las capacidades tecnológicas e industriales de Chile”, destaca Francisca Lema, jefa de Planes de CITA.

Las áreas que aborda esta convocatoria son tres. En primer lugar, “Construcción Naval Sostenible”, que busca innovaciones que reduzcan el impacto ambiental de la construcción naval y aumenten la eficiencia energética de los buques. Una segunda área es “Automatización y Optimización”, orientada al desarrollo de sistemas automáticos que mejoren los procesos de ensamblaje y mantenimiento de embarcaciones. También, está “Manufactura avanzada para la construcción naval”, para la creación de nuevos materiales ligeros, resistentes y duraderos.

En este contexto, pueden participar todas aquellas soluciones tecnológicas que tengan el potencial para transformar de forma positiva la industria naval.

Innovación dual en Chile

La construcción del buque antártico rompehielos Almirante Viel, en funciones desde julio de 2024, marcó un hito en la historia de la construcción naval en Chile. Es el primer buque rompehielos construido en Sudamérica, resultado de la implementación de equipamiento especial para el incremento de capacidad de levante y traslado de pesos, la modernización de sistemas de corte y curvado de acero, y la introducción de sistemas de control dimensional más precisos, que permiten abordar proyectos complejos a la Armada de Chile.

Héctor Cifuentes, coordinador de innovación en Know Hub Chile destaca al Desafío Avante como “nuestra contribución a encontrar nuevas formas de colaboración entre la industria naval y los emprendimientos de base científico tecnológicas, y favorecer así nuevas y mejores soluciones para el proceso constructivo”.

Know Hub y la Armada están potenciando la innovación dual en Chile desde el 2019, a través del Desafío Avante, primer programa de innovación abierta que buscó soluciones para el área de defensa. En 2022, Know Hub desarrolló el Desafío Fortis, que convocó a universidades chilenas a buscar innovaciones en el uso del exoesqueleto de Lockheed Martin, Fortis. En 2023, Know Hub junto con CITA, crearon el Proa I+D, programa que colaboró con investigadores al proporcionarles espacios para llevar a cabo sus investigaciones de interés mutuo. El centro de innovación también ha apoyado el desarrollo tecnológico de la Fuerza Aérea de Chile con la Plataforma Ad Astra.

Fortalecimiento a startups

El Desafío Avante 04 busca impulsar la creación de emprendimientos científicos y tecnológicos que contribuyan a la modernización de la construcción naval, desarrollando soluciones en áreas como la automatización, sostenibilidad, robótica, tecnología avanzada de materiales, entre otros. Fomenta, además, la colaboración público-privada, promoviendo sinergias entre startups, universidades, centros de investigación, y astilleros, para resolver desafíos clave de la industria naval.

El proceso ya comenzó y se extenderá hasta el 06 de marzo del 2025. Se elegirán dos equipos ganadores quienes obtendrán 35 millones de pesos cada uno para el desarrollo de su solución tecnológica. Además, tendrán la oportunidad de acceder a un softlanding en Estados Unidos o Colombia, según sus necesidades. Para más información sobre Desafío Avante, visita la página: https://desafioavante.cl