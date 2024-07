Recaudación de fondos busca proteger la cultura y naturaleza de 133 mil hectáreas de Cochamó

Un total de US $78 millones de dólares es la meta que organizaciones de conservación lideradas por Puelo Patagonia, e integradas por The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation, se pusieron para poder adquirir y proteger las 133 mil hectáreas que comprende la Hacienda Puchegüín en Cochamó.

La campaña anunció hoy que, a dos meses de iniciada la recaudación, para la cual se estableció un plazo de 2 años, ya recaudó US $21,2 millones, equivalente al 27% de la meta.

Hasta la fecha, el 94% de lo recaudado ha sido principalmente a través de organizaciones ligadas a la conservación ambiental, mientras que el 6% ha sido recaudado a través de cientos de personas naturales de diversas partes del mundo, que han donado distintos montos directamente a través de la web www.conservapucheguin.org.

“Estamos promoviendo el financiamiento colaborativo para la conservación, donde todas las personas puedan hacer filantropía ambiental para que el alto valor ambiental de Cochamó sea protegido y motive mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes”, dice José Claro, director de Puelo Patagonia y quien está liderando la campaña de recolección de fondos en Chile de Conserva Puchegüín.

El monto meta será destinado a la compra del predio y a elaborar y ejecutar un plan de conservación y desarrollo que incluya en el proceso la participación de las comunidades que habitan el lugar.

“Conservar la naturaleza no es prohibir su uso si no crear gobernanzas que permitan potenciar el desarrollo de manera responsable, generando mejores oportunidades de ingresos para sus habitantes, apoyar el acceso a servicios básicos y promover nuevas oportunidades para todos quienes habitan o colindan con estos lugares de alto valor ambiental”, señala Claro.

En esa línea, recalca que esta campaña no sólo busca recaudar fondos para el proyecto: “En Chile aún hay que hacer un trabajo para creer en la filantropía ambiental. Buscamos que este proyecto demuestre y motive a los donantes en Chile a creer en la conservación como un modelo de desarrollo en el tiempo y que este ejemplo, permita motivar y financiar iniciativas de conservación y protección de otros lugares de Chile o el mundo”, afirma Claro.

Además de los aportes monetarios, el director de Puelo Patagonia cuenta que han recibido mensajes de personas de todo el mundo ofreciendo otras formas de sumarse a la causa como voluntarios en terreno, donando imágenes, difusión de la campaña en sus lugares de trabajo, entre otros. “Esto nos muestra que la gente está interesada en ser un aporte a la conservación de Puchegüín y al bienestar de sus habitantes”, señala Claro.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, durante su reciente visita a la Región de los Lagos señaló -en una entrevista concedida a Radio Bío Bío- que, en caso de que se lograse la compra Puchegüín, “podría quedar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa es una figura que podría resultar en este caso dado que en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (…) existe una nueva categoría de conservación, que es privada”.

Donaciones y filantropía en Chile

En Chile la filantropía aún tiene un camino por recorrer. Según un estudio realizado por el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis) de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), el alcance de las donaciones en Chile equivale al 0,12% del PIB, es decir, alrededor de US$250 millones de dólares al año, de acuerdo a datos adquiridos del Servicios de Impuestos Internos (SII) respecto a donaciones registradas que se acojan a alguna de las principales leyes de incentivos tributarios. Una cifra baja respecto a otros países como EE.UU, donde las donaciones equivalen al 2% del PIB.

“El desarrollo de la campaña hasta ahora nos ha mostrado que son varios los que quieren generar un cambio. Estamos frente a una oportunidad única para que los chilenos comencemos a involucrarnos activamente en la conservación de la naturaleza prístina de Chile, generando un aporte real a este lugar”, dice Claro.

La tendencia actual en filantropía en todo el mundo se enfoca en empoderar a las comunidades y fortalecerlas, transformándose en socios activos para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de las iniciativas. Es en ese contexto que desde Conserva Pucheguin recalcan la importancia de involucrar en todas las etapas a la comunidad de Cochamó.

“Tenemos un equipo en terreno que lleva meses reuniéndose con la comunidad local, no para contarles de un proyecto escrito en piedra, sino para construirlo juntos, saber sus opiniones y anhelos con el lugar, y desarrollar un plan de acción colaborativo de largo plazo. Si bien todavía hay mucho por hacer, este trabajo es nuestra prioridad durante todo el proceso”, asegura Claro.

Según una publicación científica de Conservation International (2019), se ha evidenciado que invertir en el desarrollo de capacidades dentro de las comunidades locales ha llevado a un aumento del 35% en la eficiencia de la gestión de los recursos naturales.

En ese sentido Alex Perry, gerente para Latinoamérica de la marca outdoor Patagonia, asegura que este modelo puede ser replicado también por las grandes empresas del país que están interesadas en hacer filantropía ambiental: “Hace un par de años anunciamos que los réditos económicos que logrará la empresa serían reinvertidos en Salvar el Planeta Tierra, y es justamente parte de nuestras acciones lograr este tipo de alianzas donde la propuesta, más allá de la conservación, sea también la mantención, el rescate y el trabajo con las comunidades involucradas”.

Prioridad en donación chilena

Si bien la campaña lleva más de un cuarto de la meta -aún quedan US $57 millones por recaudar- para sus organizadores el siguiente paso es masificar en los próximos meses la donación de personas naturales (no institucionales), con un énfasis en la donación en Chile.

“Chile tiene importantes desafíos para avanzar en la conservación de la naturaleza, fuente de bienestar para las comunidades y un elemento fundante del desarrollo sostenible del país. Estamos en un excelente momento para profundizar el compromiso del país por la conservación efectiva del 30% de los ecosistemas al año 2030, donde contamos con un Servicio de Biodiversidad que integra la conservación privada, y Conserva Puchegüín puede jugar un rol clave para escalar un modelo innovador de conservación, donde el apoyo de la sociedad y el aporte filantrópico de cada persona y organización sean claves para su éxito”, comenta el Director Ejecutivo de The Nature Conservancy Chile, Juan José Donoso.

Por ello, desde Conserva Puchegüín hacen un llamado a todos los chilenos a ser parte de esta campaña: “El llamado es a poder sumarse y hacer un aporte concreto a la protección del medio ambiente y el desarrollo de comunidades locales como la de Cochamó”, dice Claro.

Para donar ingresa a la plataforma segura de donación habilitada en www.conservapucheguin.org/dona o escríbenos a nuestro correo electrónico dona@conservapucheguin.org si estás interesado en hacer una donación superior a 20.000 dólares.

Conserva Puchegüín no utiliza otros medios o canales de recolección de fondos a través de medios o plataformas que no sean los oficiales de campaña.