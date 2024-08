Alza en boletas de luz: académico advierte consecuencias y entrega tips para reducir consumo

En octubre del 2019, en el marco de la crisis social y ante un inminente aumento proyectado en el precio final de energía cercano del 9,2 % en dicho año, el Gobierno generó un mecanismo de estabilización de precios basado en el congelamiento de tarifas.

Tal modalidad permitía una deuda del Estado con las generadoras de hasta 1350 millones de dólares, monto que fue superado rápidamente en un escenario económico marcado por el impacto de la pandemia del Covid-19, donde el consumo energético en los hogares provocó un cambio en la energética, ya que se requería más energía dada las nuevas restricciones de movilidad, así como una devaluación de la moneda y problemas logísticos a nivel

internacional que incrementaron los precios de los productos de generación energética.

En julio del 2024 y tras el anuncio respecto a las alzas de las tarifas eléctricas que alcanzarán en 2025 un incremento de un 60 % en relación al precio actual (y que sin ley pudo ser un 150%), el Gobierno estableció un subsidio que preliminarmente irá en ayuda del 40 % de las familias más vulnerables, para paliar los efectos del alza.

En este sentido, bajo la administración del presidente Gabriel Boric, se ha creado un nuevo mecanismo de estabilización enmarcado en reducir la deuda y a su vez, establecer intervenciones, tales como subsidios directos a los hogares de bajo recursos con el fin de mitigar el impacto final en la economía.

Ahora bien, este nuevo proyecto liberará gradualmente las tarifas hasta ajustarse a lo establecido en los contratos en el mercado eléctrico. Esta decisión económica buscará reducir el déficit presupuestario generado por la implementación de esta política mediante cargos adicionales transitorios (denominado como Mecanismo de Protección al Cliente MPC) a las y los consumidores.

Respecto a las consecuencias de esta alza en los bolsillos familiares, el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad Católica de Temuco, Julián Díaz, explicó que “el choque del cambio en los precios de la energía afectará los costos en la economía por dos canales. En primer lugar, se verá un efecto directo por vía de los hogares quienes emplean aproximadamente cerca del 10 % de un salario mínimo en el consumo energético mensual.

En segundo lugar, las empresas productoras de bienes y servicios, quienes en su mayoría emplean electricidad como insumo, provocarán un efecto indirecto en la inflación al traspasar el incremento de costos a los precios de ventas. Ambos canales de choque, según pronósticos del Banco Central en su informe de Política Monetaria, generarán un impacto inflacionario en un año cercano a 145 puntos base sobre el Índice de Precios al

Consumidor”.

Por su parte, el seremi de Energía de La Araucanía, Camilo Villagrán, indicó que “el Gobierno tomó la compleja decisión, pero responsable, de hacer un descongelamiento de precios, a través de una ley que se aprobó en el Congreso, que llevó tres años de discusión con todos los parlamentarios, que tuvieron los informes que advertían un alza en las tarifas de electricidad. Esta ley, aprobada con amplia mayoría del Congreso, permite un alza gradual y crea un mecanismo para amortizar el incremento a la población más vulnerable a través de un subsidio eléctrico”.

Tips y cambios estructurales

Con el fin de combatir el gasto excesivo de energía, Julián Díaz recomendó el uso de “electrodomésticos eficientes en términos de energía, además de desconectar los dispositivos que no estén en uso frecuente para reducir su consumo. Adicionalmente, se sugiere emplear subsidios existentes en materias de instalación de paneles solares y otras fuentes de energía renovable para obtener independencia energética”.

Sumado a esto, el experto invitó a “emplear focos ahorradores y generar una programación en la demanda del consumo energético planificando horas de menor demanda, para aprovechar precios menores por energía”, considerando que hay horarios donde la electricidad es más barata y horas punta donde la demanda es mayor y, por lo tanto, la tarifa sube.

En este contexto, desde la Compañía General de Electricidad recomiendan desenchufar los equipos que no se estén utilizando, tales como cargadores de celulares, microondas, televisores, etc. Abrir lo menos posible el refrigerador, no utilizar estufas eléctricas más de lo necesario y verificar la aislación del hogar, apagar las luces si no hay personas en el espacio y usar la lavadora con carga completa y agua fría.

A su vez, el titular de la cartera de Energía en La Araucanía añadió que se están trabajando medidas estructurales al mercado eléctrico para poder bajar la cuenta de electricidad. “Todos queremos que sea más barata la electricidad, pero alguien la tiene que pagar. Y para pagar se están viendo mecanismos que sean correcciones de mercado o que sean un impuesto o subsidio cruzado a través de los grandes consumidores”, mencionó la autoridad, a la vez que planteó, respecto a los cortes de luz producto de las inclemencias climáticas, que “es urgente contar con una infraestructura resiliente ante eventos climáticos que serán cada vez más frecuentes y proponer desde ya soterramientos en lugares clave de La Araucanía”, concluyó.