¿Cómo reducir el impacto ambiental en estas Fiestas Patrias?

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente (2021), los chilenos aumentamos en veces a generación de residuos diaria, es decir, de un poco más de un kilo pasamos a casi siete en solo un día en estas celebraciones. Una cifra alarmante y que nos debe hacer reflexionar sobre cómo podemos aportar a unas fiestas patrias más sostenibles.

Hoy Chile cuenta con normativas que apuntan a la reducción del impacto ambiental que se producen en estas celebraciones, por ejemplo, con la entrada en vigencia de la nueva etapa de la Ley REP para Envases y Embalajes.

“Se trata de una herramienta concreta para hacer frente a esta avalancha de residuos, especialmente de plásticos, cartones y vidrios. A diferencia con lo que pasa en otros hitos del año, como Navidad, durante el 18 se generan muchos eventos masivos, por lo tanto, los volúmenes se exacerban a niveles críticos”, señala Marcia Nova, gerenta comercial de Ambipar Environment, quien nos da algunos consejos para poner en práctica para celebrar siguiendo las 4Rs de Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar

Reducir: evita el desperdicio de alimentos, compra consciente de lo que consumirán. Solo un tercio de los residuos orgánicos logran recuperarse, todo el resto se va a relleno sanitario.

“Si uno consume menos cantidad de alimentos, menos residuos se genera. Significa hacer frente responsablemente y solo consumir lo que necesito, por ejemplo, hacer una buena planificación del menú y del número de invitados, así evitarás las sobras”, señala la ejecutiva.

Reutilizar: acá hay varias acciones interesantes que podemos llevar a cabo. Prefiere los envases reutilizables o de vidrio, rotula tus vasos plásticos o lleva los cubiertos de tu casa a las celebraciones.

“Lo mismo pasa con los alimentos, lo que sobra, almacénalo de la forma correcta, que pueden servir para el menú de los días siguientes”, afirma.

Reciclar: muchos decoramos nuestras casas con una serie de elementos que, en su mayoría, son plásticos y que después van a parar a la basura. La idea es que podamos guardarlos para el próximo año o fabricarlos con lo que ya tenemos.

“Tanto los envases de vidrio, plástico o cartón, tienen opción de una segunda vida, lo importante es no mezclarlos con los residuos húmedos. Sepáralos y llévalos a un punto limpio”

Recuperar: “Este paso se relaciona con los procesos de clasificación, pretratamiento y valorización que se le aplican a los residuos y que, en palabras simples, consiste en recuperar materiales o elementos para convertirlos en nuevas materias primas”, explica.

Esto genera menos residuos significa un impacto ambiental menor y nos permitirá cerrar estas celebraciones de una manera más circular “porque las personas somos la clave de que se concrete y lleguen los residuos a los centros donde son tratados, en vez de un relleno sanitario”.

Consejos sustentables

Se estima que durante estas festividades cada persona produce hasta 8 kilos de basura, esto quiere decir que, en el caso de una familia de cuatro personas, se pueden llegar a acumular hasta 32 kilos de residuos. En este escenario, es clave tomar ciertas medidas para vivir la chilenidad cuidando al mismo tiempo el planeta. ¿Quieres algunas ideas simples para llevar a cabo en el próximo 18?

Dile adiós a los desechables. Chile es el país latinoamericano que más desechos plásticos de un solo uso genera. En concreto, con 51 kilos por habitante cada año, ocupamos el puesto número 11 en un ranking compuesto por 100 naciones que es liderado por Singapur. Evita entonces los típicos vasos, platos o cubiertos que usas por pocos minutos y luego se convierten en basura. Prefiere siempre alternativas reutilizables, no sólo es mejor para el medio ambiente, sino que además es muy práctico y saludable.

Atención con el consumo de carne. Aunque muchas personas lo ignoran, la ganadería es responsable de la emisión de casi un 15% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto la pone al nivel de todos los autos, trenes, barcos y aviones juntos. Por eso, al momento de pensar en tu parrilla diversifica el menú, incluyendo también alternativas vegetales. ¡Cuida tu salud y la del entorno!

Recicla tus desechos orgánicos. ¿Sabías que los residuos orgánicos representan aproximadamente el 50% del total que una familia genera diariamente? Si eso regularmente es así, ¡imagínate en cinco días de celebraciones! Atrévete a dar el paso compostando tus residuos orgánicos en casa, transformándolos en compost rico en nutrientes para abonar la tierra, o bien busca un partner que los recoja desde tu hogar y pueda hacerlo por ti.

Pon a prueba tu creatividad. Si quieres adornar tu casa con copihues, guirnaldas y banderas, antes de comprar, revisa todo lo que te quedó del año anterior o bien fabrica tu decoración con elementos que tengas en casa. No sólo generarás menos basura plástica y de papel, sino que además ayudarás al bolsillo.

¿Festejos prácticos y fáciles? La respuesta son los productos compostables. La innovación ha dado paso estas soluciones que parecen plástico, pero no lo son. Así, mantienen lo bueno del tradicional material, pero se biodegradan en 180 días en lugar de tardar 500 años. Uno de los precursores de estas opciones en Chile es la start up I Am Not Plastic que tiene bolsas de basura, herméticas, film adherente y bombillas 100% compostables. Si quieres almacenar de forma sustentable tus comidas, congelar eso que te sobró o tomar un terremoto sin contaminar son, sin duda, una muy buena alternativa.