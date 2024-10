Alerces de Puchegüín: un refugio crucial para mitigar los efectos del cambio climático

¿Te imaginas que la clave para frenar el cambio climático estuviera en estos árboles milenarios de la Patagonia? Desde el proyecto Conserva Puchegüín, presentes en Climate Week 2024 que se realizó el mes pasado en Nueva York, destacaron la importancia de proteger 133 mil hectáreas de la Hacienda Puchegüín, ubicada en Cochamó, que alberga más del 10% de la reserva de alerces del mundo.

Este evento global reúne año a año a líderes ambientales, políticos y filántropos de todas partes del mundo para que discutan soluciones y estrategias que ayuden a combatir el cambio climático.

Desde la presencia de la reconocida primatóloga Jane Goodwall; el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus y la ministra de Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, el Climate Week de este año vivió una intensa semana de conferencias, talleres, paneles de discusión y actividades, y entre ellos se realizó un evento organizado por el New York Times llamado “Take a Seat on the Table”, instancia de conversación donde líderes del mundo ambiental exponen soluciones creativas e inspiradoras para enfrentar esta nueva realidad climática.

Ahí Rodrigo Condeza, director de Puelo Patagonia y vocero de campaña del proyecto Conserva Pucheguin, pudo exponer sobre cómo la conservación de los alerces de la Hacienda Puchegüín son una oportunidad clave para enfrentar la lucha contra el cambio climático, por su capacidad de almacenar una gran cantidad de carbono, clave para el futuro de nuestro planeta.

Más que un archivo climático: un refugio de carbono

Dentro de las 133 mil hectáreas que conforman este gran predio en Cochamó, se encuentran el 10% de los alerces del mundo. Este árbol majestuoso (conocido científicamente como Fitzroya cupressoides), puede llegar a vivir más de 5,000 años y no es solo un emblema de Patagonia: es testimonio vivo de la historia climática de nuestro planeta.

“Imagina un árbol que existió cuando las civilizaciones apenas comenzaban y que continúa prosperando hoy, registrando silenciosamente el paso del tiempo a través de sus anillos. Cada anillo cuenta una historia de cambios climáticos, transformaciones ambientales y la resiliencia de la naturaleza”, dijo Condeza frente al resto de los presentes.

Según el estudio “Alerces, testigos milenarios del clima planetario”, publicado en 1994 por científicos chilenos; el alerce es un archivo del cambio climático que ha permitido reconstruir la temperatura del planeta de hace 3.260 años. Para Condeza, estos árboles milenarios no son sólo testigos de la historia, son actores clave en nuestro futuro.

“Estos árboles se encuentran entre los más eficientes almacenadores de carbono en la Tierra, con la capacidad de retener cientos de toneladas de carbono en sus enormes troncos y raíces”, señaló en la instancia internacional para discutir sobre el cambio climático.

Y otra investigación publicada en 2022 en la revista Frontiers in Forests and Global Change, afirma que los alerces de la Patagonia pueden llegar a almacenar más de 500 toneladas de carbono por hectárea en la Cordillera de los Andes, mucho más que muchos otros bosques templados, actuando como sumideros de carbono a largo plazo. “Entonces al proteger el alerce no sólo estamos preservando milenios de conocimiento ecológico, sino que también estamos mitigando de forma activa el cambio climático”, reafirmó Condeza.

Ser parte de la solución para el futuro de nuestro planeta

La protección del alerce es un compromiso de la campaña Conserva Puchegüín. Actualmente la Hacienda Puchegüín no se encuentra con ninguna categoría de protección y por años se ha visto amenazado por diversos proyectos de alto impacto. Desde 2022 está a la venta y hoy esta iniciativa busca recaudar US $78 mm para poder adquirir este importante predio y crear un proyecto de conservación y desarrollo local que involucre por ejemplo la investigación y conservación activa de este árbol endémico.

En esa línea, Condeza cerró su presentación invitando al resto de los presentes a involucrarse y ser parte de una oportunidad concreta para asegurar el futuro de la Tierra: “Al apoyar esta campaña, no solo estás contribuyendo a la conservación, sino que te estás convirtiendo en parte de una solución global: preservar 133,000 hectáreas de tierras críticas que seguirán absorbiendo carbono, protegiendo la biodiversidad y empoderando a las comunidades locales”, concluyó.

Luego de esta instancia, Conserva Puchegüín continuará sus esfuerzos de fundraising para lograr llegar a la meta antes de julio de 2026. Parte de ese trabajo será presentar la iniciativa a diversos filántropos de Estados Unidos y Chile, charlas en las tiendas de Patagonia de Nueva York, San Francisco y Pucón, así como también un continuo trabajo territorial para continuar con el levantamiento comunitario, el trabajo con juntas de vecinos de la comuna de Cochamó, reunir opiniones y los desafíos del territorio.