Los derechos de la naturaleza prevalecen nuevamente en Ecuador

Jose Martín Ovando de repente se detiene en seco y se agacha en el empinado sendero del bosque cubierto de niebla. Saca una lupa de su pequeña mochila para inspeccionar un montón de musgo verde profundo.

Jose Martín Ovando, un guía en Los Cedros, la reserva de bosque nuboso de 4,800 hectáreas en los Andes ecuatorianos del noroeste, una de las áreas más biodiversas del mundo. Foto de Peter Yeung.

Entre la vegetación, ha encontrado una orquídea: Dracula morleyi. Manchada de negro con un destello blanco en el centro, es apenas más grande que una uña. “Este lugar está lleno de tanta biodiversidad,” sonríe. “Los científicos ni siquiera conocen la mayor parte de ella”.

Ovando es un guía en el Bosque Protector Los Cedros, una reserva de bosque nuboso de 4,800 hectáreas en los Andes ecuatorianos del noroeste, una de las áreas más biodiversas del mundo.

Este refugio tropical, hogar de una riqueza de vida silvestre ―incluyendo el águila negra y castaña críticamente amenazada y el mono araña de cabeza marrón, jaguares, ranas endémicas, más de 300 especies de aves, 600 tipos de polillas y 200 variedades de orquídeas― está a la vanguardia de un movimiento global para reconocer los derechos legales del mundo natural.

El movimiento se basa en la creencia indígena común de que la naturaleza —desde las montañas andinas hasta los ríos amazónicos hasta una sola hormiga soldada— es un sistema al que los seres humanos pertenecen y con el que deben coexistir en armonía. La teoría legal argumenta que estos ecosistemas y especies tienen derechos intrínsecos que deben ser protegidos como los de los humanos.

Los Cedros contiene más de 200 especies de orquídeas identificadas, incluyendo variedades endémicas aún poco conocidas por la ciencia. Foto de Peter Yeung.

“La idea de que las rocas, los ríos y los animales están vivos y, por lo tanto, deberían tener un estatus legal es un aspecto central de las cosmovisiones indígenas,” dice César Rodríguez-Garavito, profesor de derecho clínico y director del Proyecto More Than Human Rights (MOTH) de la Escuela de Derecho de NYU, una iniciativa que intenta promover los derechos no humanos y la red más amplia de la vida. “Los pueblos indígenas han convertido esa creencia en prácticas de reciprocidad con la naturaleza, a través de ceremonias, el uso de plantas medicinales y más”.

El planeta enfrenta una sexta extinción masiva provocada por humanos que ya ha aniquilado especies enteras y arriesga destruir ecosistemas completos. Esta destrucción se aceleraría bajo regímenes autoritarios y agendas de derecha en todo el mundo, incluyendo el Proyecto 2025 en los Estados Unidos. Los Cedros es el principal ejemplo mundial de cómo las leyes no antropocéntricas pueden usarse para defender el planeta de manera efectiva.

“Al ponernos [los humanos] fuera de la naturaleza, nos estamos lastimando a nosotros mismos,” dice Bitty Roy, ecóloga de la Universidad de Oregón que visitó Los Cedros por primera vez en 1998 y ha regresado muchas veces desde entonces. “Vivimos dentro del sistema de la naturaleza; dependemos de ella, y es parte de nosotros. Los derechos de la naturaleza reconocen esto de una manera que las leyes antiguas no lo han hecho”.

Según el Eco Jurisprudence Monitor, los llamados argumentos de “derechos de la naturaleza”, una estrategia de conservación novedosa que data de los años 90, han sido presentados en 397 casos en 34 países e incluso en las Naciones Unidas. Estos casos se han presentado desde Bolivia hasta Brasil y Uganda, así como en Canadá, México y Estados Unidos.

Algunos casos han reconocido ampliamente los derechos de ríos, cuencas, montañas e incluso de toda la madre tierra. En contraste, otros se han centrado en especies como focas en el Mar del Norte, tortugas marinas en Panamá o un animal específico, como Tommy el chimpancé, que vive en una jaula en Nueva York. En un caso particularmente creativo este año, los activistas lograron que plataformas de música de streaming permitieran que la naturaleza recibiera el crédito por los sonidos usados en canciones.

En Ecuador, el trabajo preparatorio se estableció en 2008 cuando, gracias a la influencia de grupos indígenas, el país adoptó una nueva constitución que incluía los derechos de Pachamama, en esencia afirmando que la madre naturaleza tiene los mismos derechos que las personas.

Pero la historia de Los Cedros comenzó mucho antes. Hoy, la reserva es propiedad del Estado, pero en 1988, la tierra fue comprada por Josef DeCoux, un ambientalista estadounidense que gestionó una estación científica en el corazón de la reserva hasta su muerte en mayo de 2024.

Poco a poco, con la ayuda de amigos y organizaciones sin fines de lucro como Amigos de la Tierra Suecia y el Centro de Información de Bosques Tropicales de Australia, DeCoux compró tierras en la zona para preservarla. Durante muchos años, vivió en una choza en lo profundo del bosque.

“Me enamoré de la belleza única del lugar,” dijo DeCoux, durante una visita a la estación de monitoreo en Los Cedros poco antes de su muerte tras una larga batalla contra el cáncer. “Inmediatamente, supe que quería dedicar mi vida a este bosque. Y eso es lo que he hecho”.

Josef DeCoux, un ambientalista estadounidense, quien compró la tierra en la que se encuentra Los Cedros en 1988 y gestionó una estación científica en la reserva hasta su muerte en mayo de 2024. Foto de Bitty Roy.

DeCoux trabajó con comunidades indígenas en el cercano Valle de Manduriacos para construir apoyo local para el esfuerzo, lo que resultó en que Los Cedros asegurara el estatus de conservación estatal en 1994. “La gente dejó de dispararles a los monos”, agregó.

“Valoran la reserva, su importancia y cómo protege la cuenca.”

Como resultado, Los Cedros —que varía de 3,000 a 9,000 pies de altitud y está atravesado por cuatro ríos— prosperó, en contraste con la deforestación masiva sufrida por el bosque nuboso andino circundante, altamente amenazado. Bajo una política de puertas abiertas destinada a elevar el perfil de la reserva, científicos de todo el mundo vinieron a estudiar su riqueza de biodiversidad, con más de 140 artículos científicos publicados hasta ahora.

“Podría pasar tiempo estudiando un solo metro cuadrado de Los Cedros y aún no entender todo lo que hay allí”, dice Roy. “El Ecuador occidental es mucho más rico que el resto del mundo en términos de biodiversidad de anfibios, aves y plantas”.

Sin embargo, los esfuerzos de conservación se encontraron con un gran obstáculo en 2017, cuando el Gobierno otorgó a la empresa estatal de minería ENAMI EP derechos de concesiones mineras para cobre y oro en más de dos tercios de la masa terrestre de Los Cedros.

Aquí es donde entró en juego la legislación sobre derechos de la naturaleza. Antes de que pudiera comenzar la extracción, el Gobierno local de Cotacachi, una región hogar de 43 comunidades indígenas, presentó una acción legal en la Corte Provincial. Después de una apelación, el caso fue llevado a la Corte Constitucional de Ecuador. Los demandantes argumentaron que si la minería llegara a continuar en Los Cedros, violaría los derechos constitucionales del bosque, y exigieron la protección de su “derecho a existir, sobrevivir y regenerarse”.

Un dron sobre el bosque nuboso en Los Cedros, hogar de una riqueza de vida silvestre, incluyendo el águila negra y castaña críticamente amenazada y el mono araña de cabeza marrón. Foto de Peter Yeung.

Después de una batalla legal de varios años, en diciembre de 2021, los jueces de la Corte Constitucional finalmente anularon la concesión otorgada a la empresa minera, y convirtieron un texto constitucional teórico en una política tangible y del mundo real.

El veredicto sin precedentes fue una de las primeras veces que un tribunal en el mundo reconoció los derechos de organismos no humanos. Los jueces llegaron a afirmar que la ley no solo se aplicaba a Los Cedros y otras áreas protegidas, sino, bajo los términos de la constitución, a cualquier tipo de naturaleza dentro del país de Ecuador.

“No hubo ningún caso antes de esto; no había precedente,” agregó DeCoux. “Fue un caso de la ciencia ganándoles a las industrias extractivas”.

En Los Cedros, los mineros se vieron obligados a retirar su maquinaria de inmediato y el tribunal prohibió todas las futuras actividades mineras y extractivas.

Ahora, las 24 horas del día, la reserva vibra con actividad, desde los rugidos matutinos de los monos aulladores entre el denso dosel hasta los gritos de los tucanes en la tarde y el zumbido de los murciélagos nocturnos que se lanzan tras las muchas pequeñas criaturas que llenan el cielo nocturno.

“Es un gran placer observar la grandeza del reino animal aquí todos los días,” dice Ovando mientras observa a un par de tucanes de pico amarillo a la distancia. “La vida es más tranquila aquí ahora. La vida silvestre está más tranquila”.

El monitoreo también ha confirmado el impacto inicial del fallo. Como parte de un informe publicado por el proyecto More Than Human Rights en junio de 2024, Rodríguez-Garavito visitó Los Cedros en dos ocasiones y encontró que el equipo y el personal minero habían sido removidos de la reserva, que permaneció como un “santuario” para la biodiversidad gracias al fallo. El informe concluyó que hacer cumplir los derechos de la naturaleza y fallos como el de Los Cedros “pueden ser herramientas efectivas para proteger ecosistemas en peligro”.

“Me sorprendió positivamente,” dice Rodríguez-Garavito. “Especialmente porque Los Cedros está en medio de una región con muchos proyectos mineros activos. No debería darse por hecho que estos fallos se implementarán correctamente”.

Los defensores argumentan que el uso exitoso de esos derechos para defender un ecosistema como Los Cedros ha sentado un poderoso precedente y ya está influyendo en fallos en Ecuador y más allá. En julio, el pueblo indígena Kitu Kara ganó un caso afirmando que la contaminación violaba los derechos del río Machángara, que atraviesa la capital de Ecuador, Quito. En marzo, Perú reconoció los derechos del río Marañón a estar libre de contaminación, después de que se presentara una demanda por parte de la organización de Mujeres Indígenas Kukama contra la compañía petrolera Petroperú. Un reclamo reciente relacionado con los humedales de Fierro Urco en Ecuador incluso hizo referencia al precedente de Los Cedros en los documentos judiciales.

“Es un fenómeno que está tomando fuerza y que se está extendiendo muy rápidamente por todo el mundo”, dice Rodríguez-Garavito. “Debido a que el caso de Los Cedros es una decisión judicial sofisticada y detallada, está siendo referenciada por otros tribunales”.

Nicola Peel, una ambientalista que visitó Los Cedros por primera vez en 1999 y testificó durante el caso de la Corte Constitucional, argumenta que el fallo marca un punto de inflexión en la conservación global. “Creo absolutamente que ha llegado el momento de los derechos de la naturaleza,” dice. “Esto se siente como la progresión natural hacia una nueva era”.

Sin embargo, quedan muchas preocupaciones sobre el éxito a largo plazo del fallo en Los Cedros, y los casos de derechos de la naturaleza en general, ante poderosas industrias extractivas y recursos limitados para monitorear y hacer cumplir las protecciones legales.

“Los tribunales avanzan a nuevos casos”, dice Rodríguez-Garavito. “Pero el argumento detrás de mi estudio es que investigadores, responsables de políticas y defensores deben seguir prestando atención a la implementación. Necesitamos seguir lo que sucede después”.

El río Ganges, por ejemplo, es considerado sagrado por más de mil millones de indios. En 2017, el tribunal más alto del estado indio de Uttarakhand, que alberga parte del río, lo reconoció como una “entidad viva”. Sin embargo, las aguas residuales y los desechos industriales han continuado contaminando el río desde entonces, y en su mayoría sigue siendo no potable.

Los hallazgos de Rodríguez-Garavito también destacaron otras amenazas para Los Cedros: actividades mineras en áreas cercanas que arriesgan un “efecto de derrame”, un creciente problema con el crimen organizado en Ecuador que podría obstaculizar los esfuerzos, recursos “groseramente insuficientes” para los guardaparques, y el fallecimiento de DeCoux, quien lideró el movimiento.

Un desafío continuo es también mantener el apoyo de los locales, algunos de los cuales —en situaciones de pobreza, sin fuentes alternativas de ingresos, y con apenas apoyo del estado— han sido tentados por la paga que ofrecen las actividades mineras. “Las empresas siempre les ofrecen buenos empleos”, dice Ovando.

Otros están preocupados de que el fallo podría simplemente aumentar la caza, la tala y la minería ilegales fuera de las fronteras de la reserva, resultando en una pérdida masiva de biodiversidad.

“Mi preocupación es que Los Cedros se convierta en una isla rodeada de tierras privadas que se degradan”, dice Peel. ¿Cómo podemos asegurar la protección de otras áreas también?”.

Sin embargo, pocos discrepan en que el caso de Los Cedros, con su cautivador bosque cubierto de niebla, ha proporcionado una visión de un futuro donde los derechos del mundo natural son protegidos de manera activa y efectiva.

“La minería no volverá a ocurrir aquí,” dijo DeCoux, en un tono típicamente directo que ha impulsado el éxito de la conservación en Los Cedros. “La gente necesita comprender eso”.

Peter Yeung es un premiado periodista freelance que cubre una amplia gama de temas, incluyendo clima, salud global, migración, derechos humanos y ciudades, a menudo a través de un lente crítico y orientado a soluciones.

Esta historia fue publicada originalmente en Yes! Magazine (EE.UU.) y es republicada dentro del programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.