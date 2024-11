Beber, retornar, repetir: una ciudad de California trata de incorporar los vasos reutilizables

En agosto, más de 30 restaurantes de cadenas y cafeterías locales en Petaluma, California, comenzaron a ofrecer bebidas en vasos reutilizables por defecto como parte de un programa piloto pionero diseñado para reducir la contaminación causada por plásticos de un solo uso.

Rob Daly, propietario y presidente de Avid Coffee, estaba emocionado de ofrecer vasos reutilizables, incluso si no llevaban el logotipo de su empresa. “No necesito que el vaso diga ‘Avid’ o tenga una gran ‘A’”, dijo. Prefiere destacarse por la calidad y el origen de sus granos de café. Cortesía de Avid Coffee.

A través del Proyecto Vasos Reutilizables de Petaluma (Petaluma Reusable Cup Project en inglés) —un programa piloto de tres meses patrocinado por un grupo de la industria alimentaria y de bebidas llamado NextGen Consortium—, se sirvieron bebidas frías y calientes en vasos reutilizables de plástico morado brillante, salvo que los clientes pidieran vasos desechables o trajeran sus propios recipientes. Después de consumir sus cafés, tés o refrescos, los clientes podían devolver los vasos en cualquiera de los establecimientos participantes o en uno de los 60 receptáculos distribuidos estratégicamente por la ciudad.

El proveedor de logística para la reutilización, Muuse, fue responsable de recolectar, lavar y redistribuir los vasos limpios a las cafeterías y restaurantes.

Kate Daly, directora general de la firma de inversión de impacto Closed Loop Partners —que supervisa el NextGen Consortium—, calificó el programa como un hito. Los programas existentes de vasos reutilizables tienden a operar en estadios deportivos, salas de conciertos y otros espacios cerrados, donde es más fácil llevar un control del inventario. Ningún otro programa a nivel de ciudad en Estados Unidos había establecido los vasos reutilizables como opción predeterminada en tantas marcas de servicios de alimentos.

El proyecto tuvo como objetivo lograr una “saturación sin precedentes de envases reutilizables” en Petaluma, según dijo Daly en una entrevista con Grist. Gracias a la financiación de NextGen Consortium —fundado por Starbucks y McDonald’s y respaldado por empresas como PepsiCo y Coca-Cola—, se desplegaron cientos de miles de vasos reutilizables en toda la ciudad antes de la fecha de inicio.

Diferentes tamaños de vasos del programa ‘Sip, Return, Repeat’. Foto: cortesía de Return My Cap.

Entre los lugares participantes se encontraban Starbucks, Peet’s Coffee, Dunkin’, KFC y The Habit Burger Grill, así como cafeterías y restaurantes locales como Petaluma Pie Company y Tea Room Cafe. Closed Loop Partners eligió Petaluma —una ciudad de aproximadamente 60,000 habitantes al norte de San Francisco— debido a su centro urbano compacto y transitable, y a la receptividad de sus residentes hacia programas de reutilización. Muchos ya estaban familiarizados con la reutilización tras una prueba de vasos reutilizables a menor escala de Starbucks en 12 locales entre Petaluma y una ciudad cercana el año pasado.

Aunque el nuevo programa estuvo limitado a Petaluma y duró solo tres meses, podría servir como modelo para iniciativas en otras ciudades que buscan eliminar los envases de plástico de un solo uso, la gran mayoría de los cuales se fabrican a partir de combustibles fósiles. Estados Unidos produce cerca de 40 millones de toneladas métricas de residuos plásticos cada año y recicla solo el 5 %; el resto termina en vertederos, incineradoras o como basura.

Algunos tipos de plástico, incluidos los vasos desechables, son aún menos propensos a ser reciclados. Según los datos más recientes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 2018, Estados Unidos produce más de un millón de toneladas de platos y vasos de plástico al año y prácticamente no recicla ninguno de ellos.

Los programas de reutilización buscan reducir la demanda de nuevos envases plásticos. Algunas iniciativas permiten a los clientes llevar sus propios recipientes a supermercados y restaurantes; otras implican contenedores propiedad de las tiendas que los clientes toman prestados y luego devuelven. Según la Fundación Ellen MacArthur, los programas de contenedores retornables más efectivos podrían reducir el uso de materiales hasta en un 75 % y las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70 %, en comparación con el sistema actual. La fundación también estima que las empresas estadounidenses podrían ahorrar unos USD 10,000 millones en costos de materiales si reemplazan solo el 20 % de sus envases plásticos de un solo uso con alternativas reutilizables.

Se han colocado algunos contenedores de devolución en las calles de la ciudad. Foto: cortesía de Return My Cap.

En el diseño del Proyecto Vasos Reutilizables de Petaluma, Daly y su equipo buscaron garantizar una experiencia más fluida que en ensayos anteriores, incluidos algunos en el área de la Bahía de San Francisco lanzados por el NextGen Consortium. Un enfoque clave fue lo que llamó “colaboración precompetitiva”, es decir, lograr que las empresas participaran en un sistema común de reutilización, compartiendo todos los elementos: vasos, logística y mensajes. Aunque esto podría ir en contra del instinto competitivo de las empresas, reduce los costos y permite a las empresas participar en un sistema más amplio de reutilización en lugar de gestionar uno propio.

Para facilitar la participación, el Proyecto Vasos Reutilizables de Petaluma fue gratuito y no involucró ningún seguimiento a los clientes. La mayoría de los otros programas de vasos reutilizables dependen de incentivos financieros para evitar la pérdida de inventario: cobran a los clientes un pequeño depósito reembolsable al tomar un vaso reutilizable, o recopilan la información de la tarjeta de crédito del cliente para cobrarles si no devuelven el vaso después de un tiempo. Estas opciones a menudo requieren descargar una aplicación específica del programa.

En Petaluma, sin embargo, los clientes no tuvieron que hacer nada para participar: simplemente pidieron sus bebidas como de costumbre, sin pagos adicionales ni intercambio de información personal. Un código QR en cada vaso dirigía a los clientes a un sitio web con instrucciones sobre cómo y dónde devolverlos: en uno de los establecimientos participantes, en receptáculos en las calles de la ciudad, en tiendas de conveniencia y supermercados, o programando una recogida en casa con Muuse.

Estados Unidos produce más de un millón de toneladas de platos y vasos de plástico al año y prácticamente no recicla nada. Foto: cortesía de Return My Cap.

Rob Daly (sin relación con Kate) es propietario y presidente de Avid Coffee, una cafetería independiente en el centro de Petaluma. Destacó que la amplia red de puntos de devolución hacía que participar en el proyecto fuera una decisión “obvia”. Tener acceso confiable a un punto de devolución “elimina las dudas del cliente y les facilita todo”, dijo a Grist. “Cuando salen de mi tienda y ven un punto de devolución, ya sea el mío o en múltiples ubicaciones alrededor de la ciudad, eso resuelve todo”.

No cobrar por los vasos ni hacer seguimiento a los clientes puede fomentar una mayor participación, pero también es un riesgo. Si muchos clientes decidieran quedarse con los vasos o se olvidaran de devolverlos, el Proyecto Vasos Reutilizables de Petaluma no tendría forma de responsabilizarlos y tendría que asumir el costo de reemplazarlos. Sin embargo, Kate Daly comentó que su equipo tomó medidas para mitigar este problema, como etiquetar los vasos con el mensaje “bebe, devuelve, repite” para recordar a los clientes que no los tiren. El color morado brillante de los vasos fue diseñado para que sean “del tipo correcto de feo”, según Daly, desalentando que las personas los guardaran en casa.

Más importante aún, los vasos no eran individualmente muy valiosos: estaban hechos de un plástico rígido económico llamado polipropileno, por lo que no representaban una gran pérdida cuando algunos inevitablemente desaparecían.

Muchos otros programas de reutilización también han optado por contenedores de polipropileno, a pesar de las preocupaciones de que pueden filtrar químicos tóxicos y de los desafíos inherentes a su reciclaje. Algunos grupos ambientales argumentan que los plásticos de un solo uso deberían reemplazarse por recipientes reutilizables de metal o vidrio, que son más inertes y más fáciles de reciclar. La mayoría de los plásticos solo pueden reciclarse una o dos veces antes de que tengan que ser “reciclados hacia abajo” en productos de menor calidad, como alfombras.

Las tazas se pueden devolver en cualquiera de los establecimientos adheridos o en uno de los 60 puntos de devolución ubicados estratégicamente por toda la ciudad. Foto: cortesía Return My Cap.

Daly comentó que el proyecto de Petaluma eligió el polipropileno porque pesa menos que otros materiales alternativos y, por lo tanto, genera menos emisiones de gases de efecto invernadero durante el transporte. También señaló que los vasos de acero inoxidable a veces presentan marcas de agua después de muchos ciclos de lavado, lo que hace que los clientes piensen que están sucios.

La financiación de NextGen para el Proyecto Vasos Reutilizables de Petaluma terminó a finales de octubre.

Georgia Sherwin, directora senior de estrategia y asociaciones en Closed Loop Partners, explicó a Grist que algunos contenedores de devolución permanecieron disponibles después de la fecha de finalización del programa para que los clientes pudieran seguir devolviendo los vasos. “Los resultados de los primeros tres meses de la iniciativa informaron las siguientes iteraciones y cómo podría ser la continuación o un programa de reutilización futuro como este en Petaluma y más allá”, escribió en un correo electrónico.

Una vez recolectados, Sherwin dijo que su organización buscó “maximizar sus usos antes de reciclarlos”, donándolos a escuelas, cafeterías y negocios locales.

Esta historia fue publicada originalmente en Grist (Estados Unidos) y es republicada dentro del programa de la Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.