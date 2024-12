Celebraciones de Año Nuevo con menos desperdicio de alimentos y más ahorro

Conocer las fechas de caducidad, aplicar el método FIFO – First In, First Out – (Primero en Entrar, Primero en Salir) o planificar las comidas son algunas de las recomendaciones de los expertos para reducir el desperdicio de alimentos.

Un reciente estudio realizado en Chile reveló que un 56% de las personas declara perder entre $1.000 y $25.000 mensuales en comida no consumida. Es decir, no son solo alimentos que se van directamente a la basura, sino también dinero. Este problema tiene un efecto negativo económico y social, sino también ambiental, ya que los alimentos desperdiciados generaron un impacto en el entorno durante su producción su producción y transporte y también en su disposición final, generando gases efecto invernadero. Es por ello que adoptar buenas prácticas en casa para disminuir los desperdicios de comida trae múltiples beneficios, tanto para las personas como para el planeta. Sobre todo en festividades como la de Año nuevo donde se tiende a cocinar de más. Evelyn Figueroa, nutricionista de Aramark Chile, asegura que “uno de los mejores hábitos que puedes adoptar es cocinar en porciones justas. De esta manera, evitas que grandes cantidades de comida se queden en el refrigerador sin ser consumidas. Y, si sobra algo, puedes reutilizarlo de forma creativa en tus próximas comidas. Además, es importante prestar especial atención a las frutas y verduras, ya que suelen ser los alimentos que se pierden con mayor frecuencia”. Cómo reducir la pérdida de alimentos y fomentar un consumo más responsable 1. Planifica tus comidas Organizar un menú especifico y hacer una lista de compras sobre la base de él, puede evitar la compra de productos innecesarios que terminan caducando, especialmente de productos perecederos. Evita compras impulsivas y compra con responsabilidad. 2. Almacena los alimentos correctamente Sigue las instrucciones de almacenamiento de los productos envasados. Utiliza contenedores herméticos para conservar frescos tus alimentos por más tiempo. Refrigera los alimentos que para prolongar su vida útil y averigua cuáles pueden ser congelados y por cuánto tiempo. 4. Aprovecha las “sobras” Si cocinas más de lo necesario o te sobró alguna preparación, reutiliza en nuevas recetas, muy común es hacerlo en tortillas o ensaladas. También algunas preparaciones pueden ser congeladas para comerlos en días posteriores, averigua cómo hacerlo de una forma segura. 5. Prueba el método FIFO (First In, First Out) Al almacenar alimentos, coloca los productos más viejos adelante y los nuevos atrás para asegurarte de usar primero lo que ya tienes y vencerán antes. 7. Monitorea y ajusta Revisa tu despensa y refrigerador con regularidad. Identifica qué alimentos sueles desperdiciar más y ajusta tus compras en consecuencia. 8. Cocina en porciones justas Así evitarás tener que reutilizar lo que quedó en nuevas recetas o averiguar los mejores métodos de conservación.